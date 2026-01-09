Song Name – Ishq Da Chehra
Music – Sachet-Parampara
Lyrics – Kausar Munir
Singers – Diljit Dosanjh, Sachet Tandon, Parampara Tandon
Check out BORDER 2: Ishq Da Chehra Song Lyrics starring Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh
Baag Bahaara Mera Yaara
Ishq Di Pehli Barkha Laaye
Morni Ban Ke Jhoomo Yaara
Tune Ishq Mein Nachna Sikhaya Ve
Ek Noor Da Sitara
Ek Door Da Kinara
Mere Ko Aaj Chalne Laga
Shagna Ek Channa
Utara Hai Mere Angna
Mere Kol Ve Chamakne Laga
Ishq Da Yaara Naam Suna Tha
Tujhse Mila To Main Hua Rubaru
Ishq Da Chehra Tera Hoobahoo
Saari Zindagi Tenu Tak Rahoon
Ishq Da Chehra Tera Hoobahoo
Saari Zindagi Tenu Tak Rahoon
Baandh Ke Safa Daal Ke Sahra
Nikle Jab Sab Chehra
Chamak Damak Tu Chamak Chamak Mein
Ishq Ka Yaara Rang Hai Gehraya
Saaya Tera Ve Chandan
Teri Mehak Badal Gayi
O Joda Maine Mera Kalira
Joda Apna Dol Majeera
Ugre Na Ungli Se Ab
Meri Mudri Da Tu Heera
Tu Hi Meri Sindoori
Isme Zindagi Meri Puri
Tere Sar Se Utarna Nahi
Ho Tujh Mein Koi Daag Nahi Hai
Chaand Tenu Yaara Ve Kaise Kahoon
Ishq Da Chehra Tera Hoobahoo
Saari Zindagi Tenu Tak Rahoon
Ishq Da Chehra Tera Hoobahoo
Saari Zindagi Tenu Tak Rahoon