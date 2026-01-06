Song: Ramba Ho

Singer: Madhubanti Bagchi

Music Director: Shashwat Sachdev, Bappi Lahiri

Lyricist: Indiwar

Check out Ramba Ho Song Lyrics from Dhurandhar starring Ranveer Singh

Ho oo o

Tu mera janeman janeman

Main teri mehbuba

Ho oo o

Muskura muskura

Gham tum kyu duba

Kyu duba

Living we are living

Dancing we are dancing

For the people

We love

Rambha ho ho

sambha ho ho

Rambha ho ho

sambha ho ho

Main nachu tum nacho

Jitani tum pyar se jiloge

Utni hi zindagi

Rambha ho ho

sambha ho ho

Rambha ho ho

sambha ho ho

Ho oo o

Dunia me logo ke mele ye

Aayenge jayenge

Ho oo o

Yaaro se milke hum jhumege Jhumege gayenge

Shining stars are shining

Singing ya ya singing

For people

We love Rambha

sambha ho ho