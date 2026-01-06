MusicLyrics

Dhurandhar – Ramba Ho Song Lyrics starring Ranveer Singh

Ramba Ho Song Lyrics from Dhurandhar starring Ranveer Singh

Song: Ramba Ho
Singer: Madhubanti Bagchi
Music Director: Shashwat Sachdev, Bappi Lahiri
Lyricist: Indiwar

Ho oo o
Tu mera janeman janeman
Main teri mehbuba
Ho oo o
Muskura muskura
Gham tum kyu duba
Kyu duba
Living we are living

Dancing we are dancing
For the people
We love
Rambha ho ho
sambha ho ho
Rambha ho ho
sambha ho ho
Main nachu tum nacho
Jitani tum pyar se jiloge
Utni hi zindagi

Rambha ho ho
sambha ho ho
Rambha ho ho
sambha ho ho
Ho oo o
Dunia me logo ke mele ye
Aayenge jayenge

Ho oo o
Yaaro se milke hum jhumege Jhumege gayenge
Shining stars are shining
Singing ya ya singing
For people
We love Rambha
sambha ho ho

