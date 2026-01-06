Artist: Diljit Dosanjh Ft. J Balvin
Song: Senorita (J Balvin Version)
Lyricist: Raj Ranjodh/ J Balvin
Music Produced by MixSingh
Mixed by Sean
Mastered by Sean
Check out Diljit Dosanjh and J Balvin – Senorita Song Lyrics
Samar ch aa-unda tera rang kudiye
Keh ke saath ko naa langh kudiye
Cappuccino skin teri vairi jaandi
Nachdi ae hile ang-ang kudiye
Tere karam kudiye nee gol-gol
Mere dil te painde hole-hole
Rakh jatt nu kudiye kol-kol
Saanu akh kita nee
Tu ton vadh chamakdi nee
Tere kaan ch earring lamke nee
Tere pairi jhanjar chamke nee
Tu Senorita nee
Sun Senorita, Senorita
Tu kehra kaala jaadu
Sachhi mere utte kita
Tu lagdi ae kalli
Kaa tu chali
Oh lai gaya dil maithon
Has mallo malli
Tu lagdi ae laat agg di nee nachdi
Choori teri badi fabdi nee kachdi
Oh akh ne ishaara kita jaan-bujh ke
Te mittran di jaan hun nahin bachdi
Mittran di jaan hun nahin bachdi
Senorita, Senorita (Let’s go)
J Balvin, men