Song: Jalwa
Album: O’Romeo
Artist: Soba Singh Sitara
Actor: Shahid Kapoor
Lyricist: Gulzar
Musician: Vishal Bhardwaj
Label: T-Series
Check out O Romeo – Jalwa Song Lyrics starring Shahid Kapoor and Triptii Dimri
Do pasliyon mein qaid tha dil jhoom ke nikla
Shole ki tarah nikla falak choom ke nikla
Do pasliyon mein qaid tha dil jhoom ke nikla
Shole ki tarah nikla falak jhoom ke nikla
Jalwa mere aashiq ka badi dhoom se nikla
Dhoom se nikla, dhoom dhoom dhoom dhoom dhoom se nikla
Haay dhoom…
Shoo…
Jalwa mere aashiq ka badi dhoom se nikla
Aatishen giri to paani daal gaya
Paanv ke tale dil masal gaya
Dil masal gaya, dil masal gaya
Re koi jal gaya
Dil masal gaya, re koi ja kuchal gaya
Chhed ke kidhar nikal gaya
Ki tarah laal laal sona jo bigal gaya
Jalwa aashiq ka badi dhoom se nikla
Dhoom se nikla
Dhoom dhoom dhoom dhoom dhoom se nikla
Aaya dhoom se nikla
Jhoom jhoom jhoom jhoom jhoom
Gir gaya, jhoom gir gaya