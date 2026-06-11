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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai – Padosan Song Lyrics starring Mouni Roy, Jimmy Shergill

Check out Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai - Padosan Song Lyrics starring Mouni Roy, Jimmy Shergill

By Lyrics Desk
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai - Padosan Song Lyrics starring Mouni Roy, Jimmy Shergill
Mouni Roy, Jimmy Shergill_pic courtesy Youtube

Song Padosan
Album Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
Artist Divya Kumar, Madhubanti Bagchi
Lyricist Jairaj
Musician White Noise Collectives
Cast Jimmy Shergill, Mouni Roy, Varun Dhawan
Director David Dhawan
Label Tips Music

Check out Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai – Padosan Song Lyrics starring Mouni Roy, Jimmy Shergill

Patni Ko Khichdi Khila Ke Sulane Mein, Haaye
Patni Ko Khichdi Khila Ke Sulane Mein
Bhaiya Ji, Late Kabhi Hone Na De

Aur Phir Sawere Tak Apni Padosan Ko
Sone Na De, Sone Na De Haan
Aur Phir Savere Tak Apni Padosan Ko
Sone Na De, Sone Na De

Ho, Samjho Meri Bhavnao Ko Babni
Tohmat Kyu Mujhpe Lagati Hai Tu

Ho, Samjho Meri Bhavnao Ko Babni
Tohmat Kyu Mujhpe Lagati Hai Tu
Sote Hue Achi Lagti Hai Patni
Jagte Hue Mann Ko Khaati Hai Tu

Patni Ko Phursat Hi, Phursat Hai
Par Mujhko, Haaye, Mujhko
Patni Ko Fursat Fursat Hai
Par Mujhko Khane Na De, Nahane Na De

Kahe Savere Tak Apni Padosan Ko
Sone Na De, Sone Na De
Haan, Aur Phir Savere Tak Apni Padosan Ko
Sone Na De, Sone Na De

Source Tips Official
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