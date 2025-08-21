Param Sundari – Danger Song Lyrics starring Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor

Song Name: Danger
Music : Sachin-Jigar
Singer : Vishal Dadlani, Parvati Meenakshi & Sachin-Jigar
Lyrics : Amitabh Bhattacharya
Check out Danger Song Lyrics from Param Sundari starring Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor
Goliyan chal gayeen
Chhuriyan chal gayeen
Saare shaher ki
Kudiyan jal gayeen
Goliyan chal gayeen
Chhuriyan chal gayeen
Saare shaher ki
Kudiyan jal gayeen
Mausam ka haal bhi tere
Control mein hai janeman
Ke दिसम्बर mein bhi tujhse
Milke garmi lagti hai
[Laal colour ki saari mein
Kudiye tu Danger lagti hai] ×2
Oomph tera dekhke
मुंडेयाँ di jaan सुलगदी hai
Laal colour ki saari mein
Kudiye tu Danger lagti hai]
Jis color ke kapde tere
Vaisa tera mood hai
Blue mein kardi charming baatein
Black mein tu rude hai
Yash chopra ki lagdi
Chaandnii tu white mein
50 Shades wala tera
Grey mein attitude hai
Aur pink mein तो pankhudi
Lagti hai tu gulaab ki
Ek hi rang hai jisme
Baby tu ख़ंजर lagdi ae
Laal color ki saar mein
Kudiye tu Danger lagdi ae