Param Sundari – Danger Song Lyrics starring Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor

1 week ago
Param Sundari - Danger Song Lyrics starring Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor_pic courtesy Youtube

Song Name: Danger
Music : Sachin-Jigar
Singer : Vishal Dadlani, Parvati Meenakshi & Sachin-Jigar
Lyrics : Amitabh Bhattacharya

Goliyan chal gayeen
Chhuriyan chal gayeen
Saare shaher ki
Kudiyan jal gayeen

Goliyan chal gayeen
Chhuriyan chal gayeen
Saare shaher ki
Kudiyan jal gayeen

Mausam ka haal bhi tere
Control mein hai janeman

Ke दिसम्बर mein bhi tujhse
Milke garmi lagti hai

[Laal colour ki saari mein
Kudiye tu Danger lagti hai] ×2

Oomph tera dekhke
मुंडेयाँ di jaan सुलगदी hai

Laal colour ki saari mein
Kudiye tu Danger lagti hai]

Jis color ke kapde tere
Vaisa tera mood hai
Blue mein kardi charming baatein
Black mein tu rude hai

Yash chopra ki lagdi
Chaandnii tu white mein
50 Shades wala tera
Grey mein attitude hai

Aur pink mein तो pankhudi
Lagti hai tu gulaab ki

Ek hi rang hai jisme
Baby tu ख़ंजर lagdi ae

Laal color ki saar mein
Kudiye tu Danger lagdi ae

