Rahu Ketu  – Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma

Song: Yaari Yahi Hai
Movie: Rahu Ketu
Singer: Armaan Malik
Music: Abhijit Vaghani
Lyrics: Bhrigu Parashar
Khamakha karna aadha tera aadha mera
Bewajah ladna aadha tera aadha mera
Hum wahi hai jag naya
Pal wahi hai din naya
Tu bhi wahi hai jaye jahan
Ghar wahi hai dagar naya
Batein nahi par baat wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai
Yaad nahi kyun yaad wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai
Thoda ziddi main hun
Tu jara dhith hai
Tu saath hai sab thikh hai
Hmmm main hawa main uddu
Tu mujhe dhil de
Tu saath hai sab thikh hai
Meri khichayi hasna tera
Teri kamayi hissa mera
Meri ladayi gussa tera
Teri pitayi hissa mera
Batein nahi par baat wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai
Yaad nahi kyun yaad wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai.