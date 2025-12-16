MusicLyrics

Rahu Ketu  – Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma

Check out Rahu Ketu  - Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma

By Lyrics Desk
Rahu Ketu  - Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma_pic courtesy Youtube
Rahu Ketu  - Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma_pic courtesy Youtube

Song: Yaari Yahi Hai
Movie: Rahu Ketu
Singer: Armaan Malik
Music: Abhijit Vaghani
Lyrics: Bhrigu Parashar

Check out Rahu Ketu  – Yaari Yahi Hai Song Lyrics starring Pulkit Samrat, Varun Sharma

Khamakha karna aadha tera aadha mera
Bewajah ladna aadha tera aadha mera
Hum wahi hai jag naya
Pal wahi hai din naya
Tu bhi wahi hai jaye jahan
Ghar wahi hai dagar naya

Batein nahi par baat wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai
Yaad nahi kyun yaad wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai

Thoda ziddi main hun
Tu jara dhith hai
Tu saath hai sab thikh hai
Hmmm main hawa main uddu
Tu mujhe dhil de
Tu saath hai sab thikh hai

Meri khichayi hasna tera
Teri kamayi hissa mera
Meri ladayi gussa tera
Teri pitayi hissa mera

Batein nahi par baat wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai
Yaad nahi kyun yaad wahi hai
Yaar kahi ho par yaari yahi hai.

SourceZee Music Company
Previous article
45 Trailer Drops: Shivarajkumar, Upendra, and Raj B Shetty’s Gripping Tale
Next article
Russo Brothers Drop Cryptic “V” Tease — Is Avengers: Doomsday Trailer Coming?
Also Read

Also Read