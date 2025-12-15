MusicLyrics

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri – Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday

Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics from Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri starring Kartik Aaryan and Ananya Panday

By Lyrics Desk
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri - Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday_pic courtesy Youtube
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri - Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday_pic courtesy Youtube

Song Name – Tenu Zyada Mohabbat
Singer- Talwiinder
Lyrics- Kumaar
Music Producer- Akarsh Shetty

Hathaan Diyan Chaar Lakeeran
Kar Gaiyan Ne Thaggiyaan
Roohan Tak Dard Gaye
Te Chotaan Dil Nu Laggiyan

Hathaan Diyan Char Lakeeraan
Kar Gaiyan Ne Thaggiyaan
Roohan Tak Dard Gaye
Te Chotaan Dil Nu Laggiyan

Tenu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe

Oh Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeenu Tu Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe

Jithe Ishq Di Tootdi Dori Ve
Ho Jaave Sanam Vi Chori Ve
Jithe Aashiq Khaali Haath Mud’de
O Galliyan Chon Guzar Baithe

Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe

Oh Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Zyada Mohabbat Kar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si

Jithe Koyi Kinara Milda Na
Tinke Da Sahara Milda Na
Jithe Tarke Aashiq Dub Jaande
Oh Dariya Ch Utar Baithe

Tainu Jyada Mohabbat Kar Baithe
Asi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe

Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Zyada Mohabbat Kar Baithhe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si

Tainu Zyaada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen To Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe

SourceSaregama Music
