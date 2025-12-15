Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri – Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday

Song Name – Tenu Zyada Mohabbat
Singer- Talwiinder
Lyrics- Kumaar
Music Producer- Akarsh Shetty
Check out Tenu Zyada Mohabbat Song Lyrics from Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri starring Kartik Aaryan and Ananya Panday
Hathaan Diyan Chaar Lakeeran
Kar Gaiyan Ne Thaggiyaan
Roohan Tak Dard Gaye
Te Chotaan Dil Nu Laggiyan
Hathaan Diyan Char Lakeeraan
Kar Gaiyan Ne Thaggiyaan
Roohan Tak Dard Gaye
Te Chotaan Dil Nu Laggiyan
Tenu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Oh Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeenu Tu Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Jithe Ishq Di Tootdi Dori Ve
Ho Jaave Sanam Vi Chori Ve
Jithe Aashiq Khaali Haath Mud’de
O Galliyan Chon Guzar Baithe
Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Oh Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Zyada Mohabbat Kar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Jithe Koyi Kinara Milda Na
Tinke Da Sahara Milda Na
Jithe Tarke Aashiq Dub Jaande
Oh Dariya Ch Utar Baithe
Tainu Jyada Mohabbat Kar Baithe
Asi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe
Tainu Zyada Mohabbat Kar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Zyada Mohabbat Kar Baithhe
Assi Jeen Ton Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Tainu Zyaada Mohabbat Kar Baithe
Assi Jeen To Pehla Mar Baithe
Tera Pyar Naseeban Vich Nai Si
Akhiyan Vich Hanju Bhar Baithe