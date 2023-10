Bigg Boss 17: Ankita Lokhande talks about her breakup with Sushant Singh Rajput says, ‘He doesn’t want me phir main samaj gayi’

In the latest episode of Bigg Boss 17, Munawar Faruqui and Ankita Lokhande engage in a conversation and talks about her breakup with Sushant Singh Rajput.

Ankita starts the conversation saying, ‘Maine 17th complete kia tha 18th main Bombay aayi… I was always smart and aware ki koi muje pagal nahi banaye…Muje pata tha muje kya karna hain..Mera ek time aisa tha naa mere paas sach main paise nahi hua karta tha.Muje aise lagta tha ki kaise khana khau ki audition pe jao..

Meri 2000 per day tha matlab 50000 mere A/C mein aane wale the sochna naa..Maine 50000 kabhi nahi dekhe the apne life mein …Mere Maa Baap ka saath na mereko taaqat diya ..phir ek aur time aisa saath mein aaya jahar par main akeli reh gayi ..ab kya hoga Ankita ka..Kon karega isse shaadi?

Woh uska jaana ek alag cheez thi mere life mein lekin mere Maa -Baap bahut tuth gaye the…Main bahut tuth gayi thi…

Munawar replies saying, ‘Maine ek video banaya tha about so many things aapke baare mein bhi tha that how internet trolled you?…How harsh aapke saath the?

Main kahi thi hi nahi involved samaj raha hain but main phir bhi khadi hui muje laga muje khada hona hain ek bande ke liye jo mera tha kabhi ..Uski hasliyat pata chale ki woh yeh tha ..Jo yeh log bata rahe woh yeh nahi tha…Logon ne muje judge kiya muje bura bhala bola ..koi blame kar raha hai koi bol raha hai agar Ankita hoti toh aisa nahi hota..tab kaha the jab mera break up chal raha tha

Munawar ask her there was no major reason of breakup. Ankita replies saying, “I was blank ek raat mein cheezein palti meri life mein ..Jab aap log upar chadh rahe hote ho naa career mein aapko 10 log aur kaan bharte hain ..jo bhi ho raha hoga muje nahi pata ..mera yeh concern tha tu muje batakar cheezein karta naa aapne kabhi muje prepare nahi kiya uss cheez ke liye

Suppose mere aur vicky ke beech mein aur ekdam se vicky gayab ho jaaye it was like this aur chote mote jhagade sab mein hote hain ..There was no reason reason aur agar reason hoga toh baadmein pata chalega ..Mereko uske aankhon mein woh cheez dikhne lagi thi ..he doesn’t want me phir main samaj gayi main nahi hoon ab jab maine dekha naa uske aankhon mein there is something else and I was like nahi ab nahi hai woh cheez

Jab gussa mein hota naa muje pata chalta hai muje feeling nahi aati muje pata hai woh mujhse pyaar karta hain jiss din maine uske aankhon mein dekha tab muje pata tha ki ab the end hai life ka iske saath aur woh last moment tha jab maine dekha tha usse woh last moment tha jab maine dekha tha usse..naa main kabhi cross hui nahi mili but I am glad yeh hua yeh experience raha meri life ka

Iss show mein mereko sikhne ko wapas mil raha hai that Ankita this is you individual har cheez sirf yeh nahi hain”