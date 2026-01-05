Song Name – Ghar Kab Aaoge
Singer Sonu Nigam, Arijit Singh, Vishal Mishra, Diljit Dosanjh
Album Border 2
Lyricist Javed Akhtar, Manoj Muntashir Shukla
Music Mithoon
Director Anurag Singh
Cast Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, Ahan Shetty, Mona Singh, Sonam Bajwa, Anya Singh, Medha Rana
Check out BORDER 2: Ghar Kab Aaoge Song Lyrics starring Varun Dhawan, Sunny Deol
Ho..
(Sonu Nigam)
Sandese aate hain, humein tadpaate hain
Jo chitthi aati hai, woh poochhe jaati hai
Ki ghar kab aaoge, ki ghar kab aaoge
Likho kab aaoge
Ki tum bin yeh ghar soona, soona hai
(Arijit Singh)
Sandese aate hain, humein tadpaate hain
Jo chitthi aati hai, woh poochhe jaati hai
Ki ghar kab aaoge? ki ghar kab aaoge?
Likho kab aaoge?
Ki tum bin yeh dil soona, soona hai
Ho..
(Vishal Mishra)
Yeh dil jo barson se tha khaali-khaali sa
Kisi ke aane se saja Diwali sa
Jage hain darwaaze kisi ki aahat se
Savera hota kisi ki karvat se
(Vishal Mishra)
Main socha karta hoon yahi tanhaai mein
Ke chanda utrega meri angnaai mein
Naseebon wali ne, kaan ki baali ne, chauth ki thaali ne
Aur poochha hai mehndi ki laali ne
Ki ghar kab aaoge?
Ki ghar kab aaoge?
Likho kab aaoge?
Ki tum bin yeh dil soona, soona hai
Sandese aate hain, humein tadpaate hain
Jo chitthi aati hai, woh poochhe jaati hai
Ki ghar kab aaoge, ki ghar kab aaoge
Likho kab aaoge
Ki tum bin yeh ghar soona, soona hai
Ho..
(Diljit Dosanjh)
Yeh poochho aankhon ke jhalkte paani se
Bichhadte hain koi kahaan aasaani se
Main peeche chhod aaya, duaayein karti maa
Ki usse bhi pyaari, mujhe yeh dharti maa
(Diljit Dosanjh)
Kisi ne dheere se kaha tha laut aana
Main raasta dekhungi, mujhe na tadpaana
Jaagti raaton ne, ankahi baaton ne, adhoore vaadon ne
Aur poochha hai uski yaadon ne
Ki ghar kab aaoge?
Ki ghar kab aaoge?
Likho kab aaoge?
Ki tum bin yeh dil soona, soona hai
(Arijit Singh)
Badi yaad aati hai, kisi ki raaton mein
Kalai resham si, abhi hai haathon mein
Shayari jaisi woh, labon pe rehti hai
Mohabbat jaisi woh, ragon mein behti hai
(Arijit Singh)
Jo gudiyon se khele, woh gudiyaan yaad aayein
Ki baaton-baaton mein usi ki baat aaye
Mere dildaaron ne, gali-bazaaron ne, ki chitthi-taaron ne
Aur poochha hai mere yaaron ne
Ki ghar kab aaoge?
Ki ghar kab aaoge?
Likho kab aaoge?
Ki tum bin yeh dil soona, soona hai
(Sonu Nigam)
Ae guzarne wali hawa bata
Mera itna kaam karegi kya?
Mujhe chhod ke jo chala gaya, use dhoondh la
(Sonu Nigam)
Koi reh-guzar ya koi gali
Mujhe aaj tak toh nahi mili
Jo mita sake yeh faasla
Jo mita sake yeh faasla
(Sonu Nigam)
Meri saari jawaani le gaya
Aur aankh mein paani de gaya
Jise dohraunga umr bhar
Woh aisi kahaani de gaya
(Sonu Nigam)
Ae guzarne wali hawa tujhe
Hai qasam na rula aise mujhe
Main kahaan se laaun woh dil bata
Jisey ho qubool yeh alvida
(Diljit Dosanjh)
Main wapas aaunga, main wapas aaunga
Phir apne gaon mein, pyaar ki chhaon mein
(Sonu Nigam)
Tarasti aankhon se
Kisi ki baahon se
Ki ghar ke raahon se
(Vishal Mishra)
Kiya jo vaada tha woh nibhaunga
(Chorus)
Main wapas aaunga, main wapas aaunga
Main wapas aaunga, main wapas aaunga