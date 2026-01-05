MusicLyrics

Dhurandhar – Lutt Le Gaya Song Lyrics starring Ranveer Singh, Akshaye Khanna

Lutt Le Gaya Song Lyrics from Dhurandhar starring Ranveer Singh, Akshaye Khanna

Song name – Lutt Le Gaya
Singer Shashwat Sachdev, Simran Choudhary
Album Dhurandhar
Lyricist Simran Choudhary
Music Shashwat Sachdev
Director Aditya Dhar
Cast Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna, R. Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Music Label Saregama

Aaja ve aaja
(Aaja-aaja-aaja-aaja)
Aaja ve aaja
(Aaja-aaja-aaja-aaja)

Haay sajan… haay sajan…
Haay sajan… haay sajan…
Aaja ve aaja
Haay sajan… haay sajan…

Aaja ve aaja, seene laa ja
Haay sajan mainu lutt le gaya, haay
Haay sajan mainu lutt le gaya

Pyaase labban de, rog mukka ja
Haay sajan mainu lutt le gaya, haay
Haay sajan mainu lutt le gaya

Haay sajan meri akhan taras di
Har ima mera toot beh gaya
Mainu lutt le gaya

Ho mainu lutt le gaya
Ho mainu lutt le gaya
Ho mainu lutt le gaya

Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)
Ho mainu lutt le gaya
Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)
Haay sajan
Ho mainu lutt le gaya

Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)
Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)
(Haay sajan… haay sajan…)
Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)
Aaja ve aaja (Ja..ja..ja..)

Takk di akhiyan aje na thakiyan
Naina vich nasha vass gaya
Rajj ke peeva tainu sajna
Raataan vich na rass gaya, haay

Vass na jaavaan, vich main seh laan
Mainu oh khich fer ghutt lai gaya
Haay sajan meri akhan taras di
Har ima mera toot beh gaya

Mainu lutt le gaya
Ho mainu lutt le gaya
Ho mainu lutt le gaya
Ho mainu lutt le gaya

Aaja ve aaja, aaja ve aaja
Aaja ve aaja, aaja ve aaja
(Haay sajan… haay sajan…)
(Ja..ja..ja.. haay sajan…)

Source Saregama Music
