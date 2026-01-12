Song: Jaate Hue Lamhon
Album: Border 2
Singers: Roop Kumar Rathod, Vishal Mishra
Lyricist: Javed Akhtar
Musicians: Anu Malik, Mithoon
Cast: Ahan Shetty, Anya Singh, Diljit Dosanjh, Medha Rana, Mona Singh, Sonam Bajwa, Sunny Deol, Varun Dhawan
Check out BORDER 2: Jaate Hue Lamhon Song Lyrics starring Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Varun Dhawan
Aye Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro
Ae Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro
Main Bhi To Chalta Hoon
Zara Unse Milta Hoon
Jo Ek Baat Dil Mein Hai
Unse Kahun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun
Aye Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro
Unke Chehre Ki Yeh Narmiyan
Unke Zulfon Ki Yeh Badliyan
Unki Aankhon Ke Roshan Diye
Unke Honthon Ki Ye Surkhiyan
Unke Chehre Ki Yeh Narmiyan
Unke Zulfon Ki Yeh Badliyan
Unki Aankhon Ke Roshan Diye
Unke Honthon Ki Yeh Surkhiyan
Sab Unke Hain Jalwe
Main Chalne Se Pehle
Saanson Mein Aankhon Mein
Khwabon Mein Yaadon Mein
Aur Is Dil Mein Unko Chhupa Ke Rakhun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun
Ae Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro
Main Kahin Bhi Rahun Aye Sanam
Mujhko Hai Zindagi Ki Kasam
Faasle Aate Jaate Rahein
Pyar Lekin Nahi Hoga Kam
Jinhe Chahun Jinhe Poojun
Unhe Dekhun Unhe Chhoo Loon
Zara Baatein To Kar Loon
Zara Baahon Mein Bhar Loon
Main Is Chaand Se Mathe Ko Choom Loon
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Lamhan Lamhan Tujhe Maangun
Lamhan Lamhan Tujhe Chaahun
Kismat Se Mili Hai Yeh Kismat
Lamhan Lamhan Tujhe Paalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Lamhan Lamhan Tujhe Maangun
Lamhan Lamhan Tujhe Chaahun
Kismat Se Mili Hai Yeh Kismat
Lamhan Lamhan Tujhe Paalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Ae Jaate Hue Lamhon