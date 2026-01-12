MusicLyrics

BORDER 2: Jaate Hue Lamhon Song Lyrics starring Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Varun Dhawan

By Lyrics Desk
Song: Jaate Hue Lamhon
Album: Border 2
Singers: Roop Kumar Rathod, Vishal Mishra
Lyricist: Javed Akhtar
Musicians: Anu Malik, Mithoon
Cast: Ahan Shetty, Anya Singh, Diljit Dosanjh, Medha Rana, Mona Singh, Sonam Bajwa, Sunny Deol, Varun Dhawan

Aye Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro

Ae Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro
Main Bhi To Chalta Hoon
Zara Unse Milta Hoon

Jo Ek Baat Dil Mein Hai
Unse Kahun

To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun

Aye Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro

Unke Chehre Ki Yeh Narmiyan
Unke Zulfon Ki Yeh Badliyan
Unki Aankhon Ke Roshan Diye
Unke Honthon Ki Ye Surkhiyan

Unke Chehre Ki Yeh Narmiyan
Unke Zulfon Ki Yeh Badliyan
Unki Aankhon Ke Roshan Diye
Unke Honthon Ki Yeh Surkhiyan

Sab Unke Hain Jalwe
Main Chalne Se Pehle
Saanson Mein Aankhon Mein
Khwabon Mein Yaadon Mein

Aur Is Dil Mein Unko Chhupa Ke Rakhun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun

Ae Jaate Hue Lamhon
Zara Thehro Zara Thehro

Main Kahin Bhi Rahun Aye Sanam
Mujhko Hai Zindagi Ki Kasam
Faasle Aate Jaate Rahein
Pyar Lekin Nahi Hoga Kam

Jinhe Chahun Jinhe Poojun
Unhe Dekhun Unhe Chhoo Loon
Zara Baatein To Kar Loon
Zara Baahon Mein Bhar Loon

Main Is Chaand Se Mathe Ko Choom Loon
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalun To Chalu To Chalun
To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
To Chalu To Chalun To Chalun

To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Lamhan Lamhan Tujhe Maangun
Lamhan Lamhan Tujhe Chaahun
Kismat Se Mili Hai Yeh Kismat
Lamhan Lamhan Tujhe Paalun

To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Lamhan Lamhan Tujhe Maangun
Lamhan Lamhan Tujhe Chaahun
Kismat Se Mili Hai Yeh Kismat
Lamhan Lamhan Tujhe Paalun

To Chalun To Chalun Hmm Hmm Hmm
Ae Jaate Hue Lamhon

Source T-Series
