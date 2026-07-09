Song Name – Narak
Singers- B Praak And Jyotica Tangri
Lyrics – Jaani
Composition – B Praak
Music Produced And Arranged By – Mir Desai And Bunny
Live Guitars And Strokes – Shomu Seal
Check out Ishqnama – Narak Song Lyrics starring Jai Randhhawa and Shehnaaz Gill
Ve Meri Bahh Ta Sir Rakh Soun Valeya
Ve Mere Piche Lukk Lukk Ron Valeya
Meinu Mere Nalo Zada Chaun Valeya
Je Dhup Vich Tenu Kde Shan’an Na Milli
Mere Jini Pakki Je Zuban Nah Mili
Je Tenu Swargan Ch Thaa Nah Mili
Je Swargan Ch Thaa Na Mili
Fr Jithe Tu Ta Othe Mein
Jaan Teri Jaan Khava Ge
Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2
Jede Dar Jandi Ah Mein Dar Dar Tu Ve
Mera Ghar Koi Nahi Mera Ghar Tu Ve
Dubbde Nu Hath De Fadda X2
Jogiya De Mundra Ch Jaani Tera Muhh Ve
Ghar Mera Koi Nhi Mera Ghar Tu Ve
Maardi Nu Paani De Peya X2
Je Teri Zindgi Gham’n Nahh Mili
Lod Je Pye Ta Meri Jaan Mili
Je Tenu Swargan Ch Thaa Nah Mili
Je Swargan Ch Thaa Na Mili
Fr Jithe Tu Ta Othe Mein
Jaan Teri Jaan Khava Ge
Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2
Jo Nhi Nibona Oh Vada Na Kr Ve
Pyar Meinu Kr Pr Zada Na Kr Ve
Naraz Na Lagje Kite X2
Tera Bina Kive’n Dsa Jhalle Kine Dukh Mein
Pehli Vaari Zindgi Ch Hoi Ah Khush Mein
Naraz Na Lagje Kite X2
Jive Kise Bache Nu Maa Nah Mili
Tetho Pehla Meinu Sajji Bahh Nah Mili
Je Tenu Swaragan Ch Thaa Nah Mili
Je Swaragan Ch Thaa Na Mili
Fr Jithe Tu Ta Othe Mein Jaan Teri Jaan Khava Ge
Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2