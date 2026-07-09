Song Name – Narak

Singers- B Praak And Jyotica Tangri

Lyrics – Jaani

Composition – B Praak

Music Produced And Arranged By – Mir Desai And Bunny

Live Guitars And Strokes – Shomu Seal

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Ve Meri Bahh Ta Sir Rakh Soun Valeya

Ve Mere Piche Lukk Lukk Ron Valeya

Meinu Mere Nalo Zada Chaun Valeya

Je Dhup Vich Tenu Kde Shan’an Na Milli

Mere Jini Pakki Je Zuban Nah Mili

Je Tenu Swargan Ch Thaa Nah Mili

Je Swargan Ch Thaa Na Mili

Fr Jithe Tu Ta Othe Mein

Jaan Teri Jaan Khava Ge

Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2

Jede Dar Jandi Ah Mein Dar Dar Tu Ve

Mera Ghar Koi Nahi Mera Ghar Tu Ve

Dubbde Nu Hath De Fadda X2

Jogiya De Mundra Ch Jaani Tera Muhh Ve

Ghar Mera Koi Nhi Mera Ghar Tu Ve

Maardi Nu Paani De Peya X2

Je Teri Zindgi Gham’n Nahh Mili

Lod Je Pye Ta Meri Jaan Mili

Je Tenu Swargan Ch Thaa Nah Mili

Je Swargan Ch Thaa Na Mili

Fr Jithe Tu Ta Othe Mein

Jaan Teri Jaan Khava Ge

Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2

Jo Nhi Nibona Oh Vada Na Kr Ve

Pyar Meinu Kr Pr Zada Na Kr Ve

Naraz Na Lagje Kite X2

Tera Bina Kive’n Dsa Jhalle Kine Dukh Mein

Pehli Vaari Zindgi Ch Hoi Ah Khush Mein

Naraz Na Lagje Kite X2

Jive Kise Bache Nu Maa Nah Mili

Tetho Pehla Meinu Sajji Bahh Nah Mili

Je Tenu Swaragan Ch Thaa Nah Mili

Je Swaragan Ch Thaa Na Mili

Fr Jithe Tu Ta Othe Mein Jaan Teri Jaan Khava Ge

Tu Je Narakan Nu Javega Asi Ve Tera Nal Javage X2