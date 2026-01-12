Jasleen Royal – Koi Naam Song Lyrics

Song name -Koi Naam
Singer – Jasleen Royal
Check out Koi Naam Song Lyrics by Jasleen Royal
Kaise tumse pyaar karein
Soche kya intezaar karein
Sach pucho to dar lagta hai
Tum bin soona ghar lagta hai
Chaaha tha tumhe sare – aam
Dena tha ise koi naam
Koi naam
Jaa ve maahi saanu kaleyaan chhad de
Seene laawan darda nu
Pooche kabhi haal koi
Aankhein churaayi hain
Ye dil mera teri taraf se
Deta safaai hai
Socha na tha hoga mumkin
Jeena seekha ab ke tum bin
Chaaha tha tumhe sare aam
Dena tha ise koi naam
Koi Naam
Humsafar sa tha
Khush khabar sa tha
Jaane kyu laga x2
Rabb jaane
Main mar muki Haan
Vichoda meri jaan
Sehndi hai.
Tak tak ke
Payi roni haan
Hathaan ute laal mehndi hai….