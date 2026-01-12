MusicLyrics

Jasleen Royal – Koi Naam Song Lyrics

Check out Koi Naam Song Lyrics by Jasleen Royal

By Lyrics Desk
Jasleen Royal - Koi Naam Song Lyrics_pic courtesy Youtube
Jasleen Royal - Koi Naam Song Lyrics_pic courtesy Youtube

Song name -Koi Naam
Singer – Jasleen Royal

Check out Koi Naam Song Lyrics by Jasleen Royal

Kaise tumse pyaar karein
Soche kya intezaar karein
Sach pucho to dar lagta hai
Tum bin soona ghar lagta hai
Chaaha tha tumhe sare – aam
Dena tha ise koi naam
Koi naam

Jaa ve maahi saanu kaleyaan chhad de
Seene laawan darda nu

Pooche kabhi haal koi
Aankhein churaayi hain
Ye dil mera teri taraf se
Deta safaai hai
Socha na tha hoga mumkin
Jeena seekha ab ke tum bin

Chaaha tha tumhe sare aam
Dena tha ise koi naam
Koi Naam

Humsafar sa tha
Khush khabar sa tha
Jaane kyu laga x2

Rabb jaane
Main mar muki Haan
Vichoda meri jaan
Sehndi hai.
Tak tak ke
Payi roni haan
Hathaan ute laal mehndi hai….

SourceJasleen Royal
Previous article
Selena Gomez Makes Stunning Golden Globes Appearance with Benny Blanco in Black Outfits
Next article
Elle Fanning Crashes Kylie Jenner and Timothee Chalamet’s PDA Moment at Golden Globes and the Internet Can’t Stop Rewatching

Latest Updates