Kis Kisko Pyaar Karoon 2 – Ranjhe Nu Heer Song Lyrics starring Kapil Sharma and Hira Warina

Song name – Ranjhe Nu Heer
Featuring: Kapil Sharma & Hira Warina
Music Composer: DigV
Singer: Jubin Nautiyal
Lyrics: Lavraj
Music Producer: Abhijay Sharma
Check out Ranjhe Nu Heer Song Lyrics from Kis Kisko Pyaar Karoon 2 starring Kapil Sharma and Hira Warina
Ranjhe nu heer mili aey
Vekho taqdir mili aey
Pyase nu miliya dariya
Peeda nu peed mili aey
.
Dono ne mil k aag ki langhi nadiyaan ve
Dono ne dekhi raah ki laagi sadiyaan ve
Khwaabo mei kar li baat yun kaati ratiya ve
Milna Hoya jo aaj aankho mei hanju aey
.
Ranjhe nu heer mili aey
Vekho taqdir mili aey
Pyase nu miliya dariya
Peeda nu peed mili aey
.
Tu kol mere o maahi ,main hor ki vadh k chaava
Ve dhoop lage na tainu ,main sath chalaa ban chhanva
Bas ek janam na kaafi phir phir milne main aava
Sau baar janam ho maahi ,sau baar main tainu paava
.
Haatho se gum jo hui thi lo vo lakir mili hai
Pyaase nu miliya dariya peeda nu peed mili hai
Dono ne mil k aag ki langhi nadiyaan ve
Dono ne dekhi raah ki laagi sadiyaan ve
Khwaabo mei kar li baat yun kaati ratiya ve
Milna Hoya jo aaj aankho mei hanju aey
.
Ranjhe nu heer mili aey
Vekho taqdir mili aey
Pyase nu miliya dariya
Peeda nu peed mili aey