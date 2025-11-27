HomeMusicLyrics

Mastiii 4 – Nagin Song Lyrics starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani

Check out Nagin Song Lyrics from Mastiii 4 starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani

By Lyrics Desk
1 min. read
Mastiii 4 - Nagin Song Lyrics starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani_pic courtesy Youtube

Song – Nagin
Movie: Mastiii 4
Singers: Meet Bros Feat. Amit Gupta, Aditya Jain
Lyrics: Danish Sabri
Additional Vocals: Adarsh Shukla
Music Produced By: AM.AN, Piyush Mehroliyaa

Check out Nagin Song Lyrics from Mastiii 4 starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani

Tu night hai to savera hoon me
Nagin hai tu to sapera hoon me X 2
Bahon me apni tu kas le mujhe
Mauka mile hai to dass le mujhe

Beimaan si hai umariya teri

Nagin ke jaisi kamariya teri
Hilti hai jab baje bin meri X3

Antra
Thodi si khat pat hai bich me
Par jab baat hogi nipat jayegi

Jaa tu idhar chahe jaa tu udhar
Apne hero se bach ke kidhar jayegi

Tere nakhre mai sab uthauga
Jab jab ruthegi manaunga

Main to mann banake aaya hoon
tujhko lekar hi jaunga

Arre badli si hai kyun najariya teri

Jab tu mere saath ghar jayegi
Sab naag niklenge patli gali

Nagin ke jaisi kamariya teri
Hilti hai jab baje bin meri X3

Pehle galti meri bata de
Phir tu chahe jo bhi saza de
Sar ko jhuka ke khada hai ashiq jo bole manzoor hai

Arti bus teri utaaroon
Ab na kahin bhi main moonh maaroon..
You are always right o baby
Sab mera kasoor hai.

Ab Tab tab hilegi kamariya meri
Jab jab bhi bajegi been teri

Source Zee Music Company
Previous article
Linda Hamilton’s Dr. Kay: The New Villain in Stranger Things Season 5
Next article
De De Pyaar De 2 – 3 Shaukk Song Lyrics starring Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri
RELATED ARTICLES

Latest