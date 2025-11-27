Mastiii 4 – Nagin Song Lyrics starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani

Song – Nagin
Movie: Mastiii 4
Singers: Meet Bros Feat. Amit Gupta, Aditya Jain
Lyrics: Danish Sabri
Additional Vocals: Adarsh Shukla
Music Produced By: AM.AN, Piyush Mehroliyaa
Check out Nagin Song Lyrics from Mastiii 4 starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani
Tu night hai to savera hoon me
Nagin hai tu to sapera hoon me X 2
Bahon me apni tu kas le mujhe
Mauka mile hai to dass le mujhe
Beimaan si hai umariya teri
Nagin ke jaisi kamariya teri
Hilti hai jab baje bin meri X3
Antra
Thodi si khat pat hai bich me
Par jab baat hogi nipat jayegi
Jaa tu idhar chahe jaa tu udhar
Apne hero se bach ke kidhar jayegi
Tere nakhre mai sab uthauga
Jab jab ruthegi manaunga
Main to mann banake aaya hoon
tujhko lekar hi jaunga
Arre badli si hai kyun najariya teri
Jab tu mere saath ghar jayegi
Sab naag niklenge patli gali
Nagin ke jaisi kamariya teri
Hilti hai jab baje bin meri X3
Pehle galti meri bata de
Phir tu chahe jo bhi saza de
Sar ko jhuka ke khada hai ashiq jo bole manzoor hai
Arti bus teri utaaroon
Ab na kahin bhi main moonh maaroon..
You are always right o baby
Sab mera kasoor hai.
Ab Tab tab hilegi kamariya meri
Jab jab bhi bajegi been teri