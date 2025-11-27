HomeMusicLyrics

De De Pyaar De 2 – 3 Shaukk Song Lyrics starring Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri

Check out 3 Shaukk Song Lyrics from De De Pyaar De 2 starring Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri

De De Pyaar De 2 - 3 Shaukk Song Lyrics starring Rakul Preet Singh and Meezaan Jafri_pic courtesy Youtube

Song Name: 3 Shaukk
Singer – Avvy Sra & Karan Aujla
Female Singer – Jyotica Tangri
Music – Avvy Sra
Lyricist – Jaani, Karan Aujla

Yo Yo Yo!
Karan Aujla!
Avvy!
You Already Know Baby!

Oh Re Piya Tujhe Kya Chahiye
Tere Jaisa Nasha Chahiye

Ho Shoe Versace Jatta De Kake
Kanni Waaliyan Ni
Ho Babbar Sher Ae Full Diler Ae
Saat Denaliyan Ni

Ho Shoe Versace Jatta De Kake
Kanni Waaliyan Ni
Ho Babbar Sher Ae Full Diler Ae
Saat Denaliyan Ni

Ho 3 Shaukk Ne Patt Honiye
Jatt De Munde De
Ho 3 Shaukk Ne Patt Honiye
Jatt De Munde De

Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni
Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni

Ho Shoe Versace Jatta De Kake
Kanni Waaliyan Ni
Ho Babbar Sher Ae Full Daler Ae
Saat Denaliyan Ni

Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni

Manne Ghaghra Dewayi Do
Ho Manne Ghaghra Dewayi Do
Ghaghra Dewayi Do
Ho Manne Ghaghra Dewayi Do

Jattan Di Hikkan Ch Zor
Loui Ton Leke Dior
Gallan Na Saari Tu Gehda Taan Maari
Tu Yaaran Ton Hundi Ni Bore

Dinda Kithe Chance Hunda Goliyan Te Dance
Baby Call Me On My Phone Je Tu Karna Romance
Feel Kare Shy Aale Sharat Lagayi
Meri Ankhan Vich Dekh Tainu Kar Dange High

Ni 2 Vich Kothi Khanda Motti
Yaar Ne Pakke Assi Ni Rakhe
Ni Chamche Thaaliyan Ni

Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni
Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni

Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni
Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni

Manne Manne Manne Ghaghra Dewayi Do
Ho Manne Ghaghra Dewayi Do
Ghaghra Dewayi Do
Ho Manne Ghaghra Dewayi Do

Ni Tenu Karke Touch Goriye
Nasha Chadh Gaya Bahla Ni
Ni Goriyan Goriyan Gallan
Utte Chashma Kala Kala Ni

Ni Tere Pichhe Pagal Jaani
Tu bhi Jaani Di Diwani
Roj Diwaliyan Ni

Ho 3 Shauq Ne Patt Honiye
Jatt De Munde De
Ho 3 Shauq Ne Patt Honiye
Jatt De Munde De

Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni
Ho Ghode Chitte Kudiyan Brown
Gaddiyan Kaaliyan Ni

Oh Re Piya Tujhe Kya Chahiye?
Tere Jaisa Nasha Chahiye

