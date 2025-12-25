Song Name: UFF
Artist: Aaveera Singh Masson, Preetinder
Director: Manu Anand
Lyricist: JP Atwal
Musician: JP Atwal, Preetinder
Label: Virgin Music India
UFF Song Lyrics by Preetinder starring Aaveera Singh Masson
Oh Shiny Nak Te Koka Eh
Onnu Patna Aukha Eh
Figure Tho Maintain Jehi
Lagdi Oh Champane Jehi
Jaan Oh Kad Di Kami Na Chhad Di
Uto Menu Lagdi Fire Ode Look
Haye Katil Nazzar Menu Mar Gayi Eh
Uff Tu Ene Soni Hon Da We Fayda Na Chuk
Asi Dewaane Ta Hoye Tu Karke Gayi Adwaa Na
Oda Option Hor Badepar Tetho Aage Jawa Na
Ki Fiyda Eh Jachane Da Chori Takhne Da
Tera Dass Wichar Bilo Munda Nu Dil Wich Rakhne Da
Chale Sip Sip Paris Da Trip
Private Jet Kita Eh Book
Haye Katil Nazzara Menu Margyi Eh
Uff Tu Ene Soni Hon Da We Fayda Na Chuk
Tera Saroor Eh Muke Na Muke Na
Jihda Roll Kara Betha Paper Te Nasha Tute
Daily Dose De Wangu Tu Hatho Chute Na
Mera Waal Akkhan Nu Chuke Na Chuke Na
Kara Zulafan De Laat Tu Mathe Tho Passe Ni
Aaj Dekhn De Tu Tere Eh Hasse Ni
Bulla Te Naam We Cheti Tu Raatna Eh
Main Ve Zidi Ni Piche Ne Hatna Eh
Aakad Chadd Karne Tu Ve Dil Haar Ni
Tere Nakhre Jaan Je Muk
Haye Katil Nazara Mainu Margayi Eh
Uff Tu Ene Soni Hon Da We Fiyda Na Chuk