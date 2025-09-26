Follow us on Google News
Check out Tu Mera Nahi Song Lyrics by Amaal Mallik

Amaal Mallik - Tu Mera Nahi Song Lyrics_pic courtesy Youtube
Song Name – Tu Mera Nahi
Music Composer & Singer : Amaal Mallik.
Lyrics : Rashmi Virag.
Video Directed By : Arif Khan.

Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi
Dil ko dard aisa mila
Jiski dawa nahi

Lad pada lakeeron se
Par kuchh bhi hua nahi
Chalo yeh maan bhi liya
Ab tu mera nahi
Tu mera nahi

Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi

Hmm.. Aa..

Door jaane pe tere
Paas aata tha main
Rooth jaane pe tere
Sar jhukata tha main

Bin tere zindagi ka
Main kya karoon
Kis tarah maan loon
Tu mera main tera nahi

Main wahin pe tha
Magar tune hi dekha nahi
Teri khushi ko dekh kar
Maine kuchh kaha nahi

Lad pada lakeeron se
Par kuchh bhi hua nahi
Chalo yeh maan bhi liya
Ab tu mera nahi
Kyun mera nahi

Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi

O.. Aa..
Aa.. Aa..

Source Sony Music India
