Amaal Mallik – Tu Mera Nahi Song Lyrics

Song Name – Tu Mera Nahi
Music Composer & Singer : Amaal Mallik.
Lyrics : Rashmi Virag.
Video Directed By : Arif Khan.
Check out Tu Mera Nahi Song Lyrics by Amaal Mallik
Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi
Dil ko dard aisa mila
Jiski dawa nahi
Lad pada lakeeron se
Par kuchh bhi hua nahi
Chalo yeh maan bhi liya
Ab tu mera nahi
Tu mera nahi
Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi
Hmm.. Aa..
Door jaane pe tere
Paas aata tha main
Rooth jaane pe tere
Sar jhukata tha main
Bin tere zindagi ka
Main kya karoon
Kis tarah maan loon
Tu mera main tera nahi
Main wahin pe tha
Magar tune hi dekha nahi
Teri khushi ko dekh kar
Maine kuchh kaha nahi
Lad pada lakeeron se
Par kuchh bhi hua nahi
Chalo yeh maan bhi liya
Ab tu mera nahi
Kyun mera nahi
Chala gaya main door
Tune bhi roka nahi
O.. Aa..
Aa.. Aa..