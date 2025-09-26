Jolly LLB 3 – Ichakdana Song Lyrics starring Akshay Kumar, Arshard Warsi

Song:Ichakdana
Album:Jolly LLB 3
Singers: Aman Pant, Divya Kumar, Pardhaan
Lyricist: Akhil Tiwari
Musicians: Akhil Tiwari, Aman Pant, Pardhaan
Label: Panorama Music
Check out Ichakdana Song Lyrics from Jolly LLB 3 starring Akshay Kumar, Arshard Warsi
Sar Bhannaya Tote Ud Gaye
Chipka Chabook Ghode Khul Gaye
Sar Se Lekar Paanv Talak
Rang Gaye Kajal Ki Kothariya Mein
Gusse Ka Hum Thook Gatak Gaye
Banke Dekho Dhoop Chatak Gaye
Haath Laga Na Kuch Bhi Bhaiya
Lut Gaye Bhari Dupariya Mein
Ichakdana Uchakdana Fasa Kabootar Chug Ke Dana
Khaya Piya Kuchh Nahi Gilas Toda Barah Aana
Ichakdana Uchakdana Phasa Kabootar Chug Ke Dana
Khaya Piya Kuchh Nahi Gilas Toda Barah Aana
Do Ekkam Do Do Dooni Char
Kauwa Ne Kar Diya Kauwe Pe Vaar
Do Tiya Chhe Do Chauke Aath
Kauwa Lagawe Se Kauwe Ki Vaat
Do Panje Das Do Chakke Barah
Kauwa Se Aakhir Mein Kauwa Hi Haara
Do Satte Chaudah Atthe Solah Hota Hai
Kauwa Toh Ghana Badbola Hota Hai
Do Naham Attharah Daham Kahte Hai Bees
Kauwa Ka Pahada Hai Yeh Kauwa Very Cheap
Kauwa Very Cheap Kauwa Very Cheap
Bolo Bolo Bolo Kauwa Very Cheap
Rangbaji Ki Hawa Bhara Gubbara Phoota Hai
Baitha Apni Kismat Pe Tu Gaad Ke Khoota Hai
Jab Teer Liya Udta Babua Fir Kaahe Soche Tu
Tere Hi Kankad Se Tera Matka Phoota Hai
Dekh Tamasha Ban Gaye Kaise
Hum To Beech Bajariya Mein
Soye The Hum Mahal Mein
Lekin Aankh Khuli Hai Jhopadiya Mein
Haath Laga Na Kuch Bhi Bhaiya
Kuch Na Bacha Gathariya Mein
Ichakdana Uchakdana Phasa Kabootar Chug Ke Dana
Khaya Piya Kuch Nahi Gilas Toda Barah Aana
Ichakdana Uchakdana Phasa Kabootar Chug Ke Dana
Khaya Piya Kuch Nahi Gilas Toda Barah Aana