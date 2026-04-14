Bhooth Bangla – O Sundari Song Lyrics starring Akshay Kumar and Wamiqa Gabbi

By Lyrics Desk
Song – O Sundari
Movie – Bhooth Bangla
Music – Pritam
Lyrics – Kumaar
Singers – Vishal Mishra, Nakash Aziz, Antara Mitra

O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Yeh Mundari

Male
Banno Badi Pyaari Hai
Banade Pe Vaari Hai

Banno Badi Pyaari Hai
Banade Pe Vaari Hai
Dil Se Dua, Yeh
Nikli Hai Aaj
Bas Ho Khushi Ka
Tere Sar Pe Taaj

Chanda Nag Jadwaake
Zameen Pe Utaari Hai

Chorus
O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Hai Dhunn Chhadi

Male
Raaj Dulaari hai
Chaand Se Pyaari Hai

Dil Se Dua, Yeh
Nikli Hai Aaj
Bas Ho Khushi Ka
Tere Sar Pe Taaj

Chanda Nag Jadwaake
Zameen Pe Utaari Hai

Chorus
O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Hai Dhunn Chhadi

O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Hai Dhunn Chhadi

Female
Ooo
Tere Naam Pe Sab Waar Doon
Dil Jeet Ke Dil Haar Doon
Lagne Na Doon Tujhko Nazar
Nazarein Lage Toh Utaar Doon

Sajna Se Milne Ki
Banno Taiyaari Hai

Male
Chanda Nag Jadwaake
Zameen Pe Utaari Hai

Chorus
O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Yeh Mundari

Female
Rab Ne Do Taaro Ki Jodi Banayi
Janmo Janam Waale Rang Mein Rangaayi

Music

Female
Rab Ne Do Taaro Ki Jodi Banayi
Janmo Janam Waale Rang Mein Rangaayi

Haaye
Rab Ne Do Taaro Ki Jodi Banayi
Janmo Janam Waale Rang Mein Rangaayi

Male
Jee Bharke Naachenge Hum Toh Subhah Tak
Yaaro Khushi Ki Ghadi Aaj Aayi

Female
OoooO
Tera Kare Samaan Woh
Harr Baat Lega Maan Woh
Khwaaish Karegi Chaandi Ki
Sone Ki Laade Khaan Woh

Female
Banno Tera Baneda Toh
Bada Wyapaari Hai

Male
Chanda Nag Jadwaake
Zameen Pe Utaari Hai

Chorus
O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Yeh Mundari

Male
Banno Badi Pyaari Hai
Banade Pe Vaari Hai
Dil Se Dua, Yeh
Nikli Hai Aaj
Bas Ho Khushi Ka
Tere Sar Pe Taaj

Chanda Nag Jadwaake
Zameen Pe Utaari Hai

Chorus
O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Hai Dhunn Chhadi

O Sundari O Sundari
Tere Naam Ki Yeh Mundari
O Sundari O Sundari
Tera Naam Ki Hai Dhunn Chhadi

SourceZee Music Company
