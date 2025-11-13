De De Pyaar De 2 – Aakhri Salaam Song Lyrics starring Ajay Devgn, Rakul Preet Singh

Song Name – Aakhri Salaam

Singer – Armaan Malik

Music Composer – Sagar Bhatia

Lyrics – Sagar Bhatia

Check out Aakhri Salaam Song Lyrics from De De Pyaar De 2 starring Ajay Devgn, Rakul Preet Singh

Kahin to mile wo ahaten

Jahan koi gam na hon

Bin baat ke

Jahan meri aankhen bhi nam na hon

Kahin to mile wo rahaten

Jahan koi gam na hon

Bin baat ke

Jahan meri aankhen bhi nam na hon

Dil bhar gaya mujhse tera

Ye janta hai dil mera

Kuch rah gaya ho to bol do

Khamoshiyan sab tod ke

Jo dil mein hai sab bolke

Haan keh raha hun alvida

Main tujhe aakhri salam karta hun

Khud se bhi jayada paayar karta hun

Meri jaan tujhpe nisaar karta hoon

Main tujhe aakhri salam karta hun

Alvida alvida kehne ki himmat

Juta li hai

Jaan hatheliya lena ho wo

Duniya bhi saja li hai

Alvida alvida kehne ki himmat

Juta li hai

Jaan hatheliya lena ho wo

Duniya bhi saja li hai

Mere baare mein sochogi kabhi

Aankhen phir bhar aayengi

Mangogi khuda se wapas mujhko tum

Lekin phir naa paogi

Main lada tha khuda se

Tujhe paane ke liye

Phir lada main usise bhulane ke liye

Mere baad mein jise chahogi

Dil uska to naa dukhaogi

Main sah gaya kya wo sah lega

Khamoshiyan sab tod ke

Jo dil mein hai sab bolke

Haan keh raha hun alvida

Main tujhe aakhri salam karta hun

Khud se bhi jayada paayar karta hun

Meri jaan tujhpe nisaar karta hoon

Main tujhe aakhri salam karta hun

Tu safar mein kyun mila

Zindagi ka gum yahi hai

Phir kabhi jo jud naa paaye

Itne toote hum nahi hai

Humse chhute wo sahi hai

Par bewafa wo nahi hai

Jitna humko mante hain

Utne jhuthe hum nahi hain

Alvida alvida kehne ki himmat

Juta li hai

Jaan hatheliya lena ho wo

Duniya bhi saja li hai

Alvida alvida kehne ki himmat

Juta li hai

Jaan hatheliya lena ho wo

Duniya bhi saja li hai