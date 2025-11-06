Song Name – Khoobsurat
Movie – Ek Deewane Ki Deewaniyat
Singer : Jubin Nautiyal
Lyricist & Composer : Kunaal Vermaa
Music Producer : Sharan Rawat
Check out KHOOBSURAT Song Lyrics from Ek Deewane Ki Deewaniyat starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa
Hai mana tumhari
Adaa khoobsurat
Tera Ishq bhi hai
Saza khoobsurat
Aankhein tumhaari
Hamein de rahi hain
Nasha khoobsurat
Maza khoobsurat
Tera naam aaya hai
Jabse labon pe
Lage aur bhi ye
Zaban khoobsurat
Mehsoos tumko
Kiya h jinhone
Suna khoobsurat
Kaha khoobsurat
Hai maana…
Jab kagazon pe
Tumko utara
To shayaron ne
Likha khoobsurat
Jo aake samaya
Wo baahon me teri
Jala khoobsurat
Bujha khoobsurat
Hai maana …
Ho jaye hasil
Agar dard tera
To lagne lagegi
Dawa khoobsurat
Tu pyaar se bhi
Choole jise vo
Bana khoobsurat
Mita khoobsurat
Hai maana