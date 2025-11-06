HomeMusicLyrics

Ek Deewane Ki Deewaniyat – KHOOBSURAT Song Lyrics starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa

Check out KHOOBSURAT Song Lyrics from Ek Deewane Ki Deewaniyat starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa

Ek Deewane Ki Deewaniyat - KHOOBSURAT Song Lyrics starring Harshvardhan Rane and Sonam Bajwa
Song Name – Khoobsurat
Movie – Ek Deewane Ki Deewaniyat
Singer : Jubin Nautiyal
Lyricist & Composer : Kunaal Vermaa
Music Producer : Sharan Rawat

Hai mana tumhari
Adaa khoobsurat
Tera Ishq bhi hai
Saza khoobsurat
Aankhein tumhaari
Hamein de rahi hain

Nasha khoobsurat
Maza khoobsurat

Tera naam aaya hai
Jabse labon pe
Lage aur bhi ye
Zaban khoobsurat

Mehsoos tumko
Kiya h jinhone
Suna khoobsurat
Kaha khoobsurat

Hai maana…

Jab kagazon pe
Tumko utara
To shayaron ne
Likha khoobsurat

Jo aake samaya
Wo baahon me teri
Jala khoobsurat
Bujha khoobsurat

Hai maana …

Ho jaye hasil
Agar dard tera
To lagne lagegi
Dawa khoobsurat

Tu pyaar se bhi
Choole jise vo
Bana khoobsurat
Mita khoobsurat

Hai maana

Source Play DMF
