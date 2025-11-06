HAQ – Dil Tod Gaya Tu Song Lyrics starring Emraan Hashmi and Yami Gautam

Song: Dil Tod Gaya Tu
Album: Haq
Singer: Vishal Mishra
Lyricist: Kaushal Kishore
Musician: Vishal Mishra
Label: Times Music
Check out Dil Tod Gaya Tu Song Lyrics from Haq starring Emraan Hashmi and Yami Gautam
Mera Dil Tum Bin Ghabraye
Mujhe Yaad Teri Tadpaye
Mera Dil Tum Bin Ghabraye
Mujhe Yaad Teri Tadpaye
Dil Toda Jabse Tune Mahiya Haye
O Rabba Dil Tod Gaya Tu
Yoon Mujhko Chhod Gaya Tu
Ishq Ka Rog Lagake
Mujhse Muh Mod Gaya Tu
O Rabba Dil Tod Gaya Tu
Yun Mujhko Chod Gaya Tu
Ishq Ka Rog Lagake
Mujhse Muh Mod Gaya Tu
Kaisi Dua Thi Kaisi Khudai
Kismat Mein Meri Kyun Likh Di Judai
Be-Ghar Hue Hain Dil Se Jo Tere
Lagne Lagi Hai Yeh Duniya Paraai
Yahi Ishq Nibhaya
Mujhe Karke Paraya
Bada Raj Ke Rulaya
Tujhe Taras Nahi Aaya
Mera Bhi Socha Hota
Ek Dafa Haye
O Rabba Dil Tod Gaya Tu
Yun Mujhko Chhod Gaya Tu
Ishq Ka Rog Lagake
Mujhse Muh Mod Gaya Tu
Ankhon Mein Ankhon Mein
Behta Hai Jo Ye Chubhta Hai
Jo Ye Kaise Bole
Baton Mein Baton Mein
Chhup Sa Hai Jo Ye Gum Sa Hai
Jo Ye Kaise Bole
Kyu Hai Paayi Maine Bewafai
Bolo Kaise Bole
Aankhon Mein Aankhon Mein
Behta Hai Jo Ye Chubhta Hai
Jo Ye Kaise Bole
Jeena Kaisa Ye Jeena
Jab Sang Mere Tu Hi Na
Tanha Mujhko Hai Kitna Kar Diya
O Rabba Dil Tod Gaya Tu
Yoon Mujhko Chhod Gaya Tu
Ishq Ka Rog Laga Ke
Mujhse Muh Mod Gaya Tu
O Rabba Rabba
Dil Tod Gaya Tu