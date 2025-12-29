MusicLyrics

Ikkis – Sajda Song Lyrics starring Agastya Nanda, Simar Bhatia, Dharmendra Deol

By Lyrics Desk
Song Name – Sajda
Singer: Vishal Mishra, Asees Kaur
Lyrics: Amitabh Bhattacharya
Music: White Noise Collectives

(Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le)

Aavaargi meri
Aavaargi meri
Aavaargi ka paigaam hai

Tere bina meri
Tere bina meri
Ye aashqui hi naakaam hai

Jeete jee kisi pe mar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le

Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le

Sajda karoon humdum
Sajda karoon humdum
Tu hai mera toh phir kya gham
Sajda karoon humdum

Dil ka khona dastoor javaani ka
Aana hi hai ye mod kahaani ka
Kitna kuchh bhi kar le koi chaahe
Milna likkha hai aag se paani ka

Deevaangi meri
Deevaangi meri
Deevaangi pe ilzaam hai

Teri adaaon ka
Teri adaaon ka
Teri adaaon ka kaam hai

Meri bhi toh parvah kar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le

Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le

Sajda karoon humdum
Sajda karoon humdum
Tu hai mera toh phir kya gham
Sajda karoon humdum

Source Sony Music India
