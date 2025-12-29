Song Name – Sajda
Singer: Vishal Mishra, Asees Kaur
Lyrics: Amitabh Bhattacharya
Music: White Noise Collectives
Check out Sajda Song Lyrics from Ikkis starring Agastya Nanda, Simar Bhatia, Dharmendra Deol
(Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le)
Aavaargi meri
Aavaargi meri
Aavaargi ka paigaam hai
Tere bina meri
Tere bina meri
Ye aashqui hi naakaam hai
Jeete jee kisi pe mar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le
Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le
Sajda karoon humdum
Sajda karoon humdum
Tu hai mera toh phir kya gham
Sajda karoon humdum
Dil ka khona dastoor javaani ka
Aana hi hai ye mod kahaani ka
Kitna kuchh bhi kar le koi chaahe
Milna likkha hai aag se paani ka
Deevaangi meri
Deevaangi meri
Deevaangi pe ilzaam hai
Teri adaaon ka
Teri adaaon ka
Teri adaaon ka kaam hai
Meri bhi toh parvah kar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le
Baahon mein kisi ko
Bhar ke dekh le
Ishq cheez hai kya
Kar ke dekh le
Sajda karoon humdum
Sajda karoon humdum
Tu hai mera toh phir kya gham
Sajda karoon humdum