Saali Mohabbat – Hara Re Chanda Song Lyrics starring  Radhika Apte, Divyenndu

Hara Re Chanda Song Lyrics from Saali Mohabbat starring Radhika Apte, Divyenndu

Song : Hara Re Chanda
Singer : Manan Bhardwaj
Music : Manan Bhardwaj
Lyrics : Manan Bhardwaj

Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara

Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Raat hai kaali chanda bechara
Koyi nahi hai ab sahara
Roshni kab tak wo dhundenga
Jo tha roshni ka sahara

Hara re chanda hara
Chandni ka maara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara

Subah bhi kareeb thi
Kya pata tha rakib thi
Haan subah bhi kareeb thi
Kya pata tha rakib thi
Kishmat bhi ajeeb thi
Kishmaton ka maara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara

Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Tuta hai ek tara

Tuta sa ek tara
Hara re chanda hara
Tuta sa ek taara
Hara re chanda hara

Source: Zee Music Company
