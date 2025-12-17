Saali Mohabbat – Hara Re Chanda Song Lyrics starring  Radhika Apte, Divyenndu

Song : Hara Re Chanda
Singer : Manan Bhardwaj
Music : Manan Bhardwaj
Lyrics : Manan Bhardwaj
Check out Hara Re Chanda Song Lyrics from Saali Mohabbat starring Radhika Apte, Divyenndu
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Raat hai kaali chanda bechara
Koyi nahi hai ab sahara
Roshni kab tak wo dhundenga
Jo tha roshni ka sahara
Hara re chanda hara
Chandni ka maara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Subah bhi kareeb thi
Kya pata tha rakib thi
Haan subah bhi kareeb thi
Kya pata tha rakib thi
Kishmat bhi ajeeb thi
Kishmaton ka maara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Hara re chanda hara
Raat se bechaara
Tuta hai ek tara
Tuta sa ek tara
Hara re chanda hara
Tuta sa ek taara
Hara re chanda hara