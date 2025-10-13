Song name – Poison Baby
Movie – Thamma
Music : Sachin-Jigar
Singer : Jasmine Sandlas, Sachin-Jigar, Divya Kumar
Lyrics : Amitabh Bhattacharya
Check out Poison Baby Song Lyrics from Thamma starring Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna
Hum dil ke bure nahin
Bas ek kharaabi hai
Aadat se nahin
Hum shauq se sharaabi hain
(Kya hoga saaqiyon ka jo hum
Peena chhod dein) ×2
Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein
(Gin’ne padein gilaas toh
Ginti na chhod dein) ×2
Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein
Teri aankhein ..Poison baby
Baatein ..Poison baby
Nakhre tere lazeez hai
Tere latke.. poison baby
Jhatke.. poison baby
Har sitam bhi azeez hai
Maarte hi chuski
Pyaale se som ras ki
Umr ho gayi kam
Maano kayi baras ki
Pee hi jab liya toh
Baat karke vo dikha dein
Jo nahi thi peene se
Pehle apne bas ki
Pehle apne bas ki
(Toke jo uske sar pe
Botan na phod dein) ×2
Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein..
(Kya hoga saaqiyon ka jo hum
Peena chhod dein) ×2
Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein
Teri aankhein ..Poison baby
Baatein ..Poison baby
Nakhre tere lazeez hai
Tere latke.. poison baby
Jhatke.. poison baby
Har sitam bhi azeez hai