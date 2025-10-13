HomeMusicLyrics

Thamma – Poison Baby Song Lyrics starring  Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna

Check out Poison Baby Song Lyrics from Thamma starring Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna

By Lyrics Desk
Less than 1 min. read
Thamma - Poison Baby Song Lyrics starring  Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna_pic courtesy Youtube
Thamma - Poison Baby Song Lyrics starring  Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna_pic courtesy Youtube

Song name – Poison Baby
Movie – Thamma
Music : Sachin-Jigar
Singer : Jasmine Sandlas, Sachin-Jigar, Divya Kumar
Lyrics : Amitabh Bhattacharya

Check out Poison Baby Song Lyrics from Thamma starring Malaika Arora, Ayushmann Khurrana, Rashmika Mandanna

Hum dil ke bure nahin
Bas ek kharaabi hai
Aadat se nahin
Hum shauq se sharaabi hain

(Kya hoga saaqiyon ka jo hum
Peena chhod dein) ×2

Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein

(Gin’ne padein gilaas toh
Ginti na chhod dein) ×2

Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein

Teri aankhein ..Poison baby
Baatein ..Poison baby
Nakhre tere lazeez hai

Tere latke.. poison baby
Jhatke.. poison baby
Har sitam bhi azeez hai

Maarte hi chuski
Pyaale se som ras ki
Umr ho gayi kam
Maano kayi baras ki

Pee hi jab liya toh
Baat karke vo dikha dein
Jo nahi thi peene se
Pehle apne bas ki

Pehle apne bas ki

(Toke jo uske sar pe
Botan na phod dein) ×2

Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein..

(Kya hoga saaqiyon ka jo hum
Peena chhod dein) ×2

Peena chhodne se behtar hai
Jeena chhod dein
Teri aankhein ..Poison baby
Baatein ..Poison baby
Nakhre tere lazeez hai

Tere latke.. poison baby
Jhatke.. poison baby
Har sitam bhi azeez hai

SourceUniversal Music India
Previous article
Jennifer Lopez and Ben Affleck’s Relationship Status: Are They Together Again?
Next article
Now You See Me: Now You Don’t Brings Back the Four Horsemen with New Tricks and a New Generation of Magic
RELATED ARTICLES

Latest