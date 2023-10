Bigg Boss 17: Ankita Lokhande upset with Vicky Jain says, “Jab mein roti hoon naa toh tu hota hi nahi hain”

In the latest epsiode of Bigg Boss 17, We see Ankita and Vicky engage in a conversation about their relationship and his behaviour towards her has changed.

Ankita starts the conversation saying, “Muje accha nahi lagta jab tu jiss tarah ladkiyon ke mooh mein khana daalta hain” Main kisi ladke ko nahi khilati. Itni respect karle relationship mein acha hoga” Kuch cheezein certain boundaries mein rahe toh acha hoga”

Vicky replies saying, ‘But kabhi kuch lively side bhi rahega kya hamara sirf aisa hi chalta rahega..Par tu blame mere pe daalti rehti hai na..

Ankita continues, “Bas koi hain hi nahi jisse mein baat karu ..kissise connect nahi ho paa rahi hoon agar hoti hu toh log muje galat samajte hain and I am going through a bad phase because you also not there Vicky accept it..Mereko bahut ghutan hone laga hai ab..mereko bahut galat apne baare mein doubt hone laga hai har cheez pe..I dont know I have lost my confidence I have lost it..I feel very lonely I feel alone I know I am alone… I am not like you chilling with people tu practical hai tu sabse chil kar sakta hain tereko main hurt bhi karungi naa toh you can be normal ..Tere se mera jhadaga ho jaata hai main chup ho jaati hu yaar ..Apna game kharab karke mein tere chipe rehti hu mereko nahi karna yeh sab ..I am emotionally stuck in so many things Main sochit rehti hu yaar

Vicky replies saying, ‘You have to embrace the change”