Song / Movie You & I
Singer DIVINE
Lyrics / Composed DIVINE, Anand Bakshi
Music / Mix & Master Ravator
Language Hindi
Translate in English
Lable / Presenting DIVINE
Mehbooba Mehbooba Mehbooba Mehbooba
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai Main aur tu
Khadi samne wo lagti Khalifa Goa chalti to lagta hai Pizza
Dipika Jab dekhti wo sheesha Paparazi tu photo na kheechna
Photo kheech wo lagti bonita Photo kheech wo lagti deepika
Wo jab chalti wo lagti cheeta wo jab sane sab lage feeka
Mere sapno ki rani kab aayegi Dr Divine rakhta dawayi bhi
Tu aur teri dost mere sath mere bhai bhi bole kitna satayegi
Kab number milayegi Sirf hamko ghumayegi tu you & i tonight
me too girl
Han tera pyaar mera nasha mera shauk ho gaya
Tu kehti mujhe shot ho gaya aisa laga mujhe lock ho gaya
Aisa laga mujhe block ho gaya
tera pyaar mera nasha mera shauk ho gaya
Tu kehti mujhe shot ho gaya aisa laga mujhe lock ho gaya
Aisa laga mujhe block ho gaya
Khadi samne wo lagti Khalifa Goa chalti to lagta hai Pizza
Dipika Jab dekhti wo sheesha Paparazi tu photo na kheechna
Photo kheech wo lagti bonita Photo kheech wo lagti deepika
Wo jab chalti wo lagti cheeta wo jab sane sab lage feeka
Mehbooba Mehbooba Mehbooba Mehbooba
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai Main aur tu
Wo banna chati wife hai milna chati chai pe
De dunga main de dunga dummy han you like it
Dono karte vibe hai baki sab hai side me
Kabhi ham mumbai to kabhi ham dubai me
Dedunga tujhe shine teri chittiya kayi pe
Baki main Divine baki tere liye wo child hai
Stay you are my grind tere sirf time hai
stay you are my mind meri vibe beauty fine hai
Han meri jaan meri jaan kab janegi tu
Mat maan pareshan fir mere jane pe tu
Paisa mere pas me kamane bhi dun
meri jaan meri jaan kab janegi tu
Mat maan pareshan fir mere jane pe tu
Paisa mere pas me kamane bhi dun
Khadi samne wo lagti Khalifa Goa chalti to lagta hai Pizza
Dipika Jab dekhti wo sheesha Paparazi tu photo na kheechna
Photo kheech wo lagti bonita Photo kheech wo lagti deepika
Wo jab chalti wo lagti cheeta wo jab sane sab lage feeka
Mehbooba Mehbooba Mehbooba Mehbooba
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai
Gulshan me gull Khilte hai Jab sehra me milte hai Main aur tu