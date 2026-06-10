Song Name – Sadi Sun
Singer : Harsh Nussi
Lyrics & Composer : Harsh Nussi x Deep Klair
Music : Harsh Nussi
Guitar : Sachin Sheriya
Engineered by : Hiten
Check out Elvish Yadav and Simrat Kaur Randhawa – Sadi Sun Song Lyrics
Chup kar lang jaave kol di tu sang jaave
Ikko takkni ch tere rang vich rang jaave
Loki kehnde kithe jaayiye par asi khiche aayie
Kol di jado tu shanka ke saade vang jaave
Duniya di fikar bhula te sahi
Ki sochein saade baare samjha te sahi
Baaki sab tere baare puchi bethe aa
Dil apne da dass raah te sahi
Akhiyan nal akhiyan mila te sahi
Sadi sun apni suna te sahi
Sade naal dil jeha laa te sahi
Saadi hoja sanu apna bna te sahi x2
Je puchdi aa keho jehe aa,shad de ni eho jehe aa
Tere hone chaunde aa ni, Paavien asi jeho jehe aa
Dekh azma ke kude, apna bna ke kude
Tere bina hai ni koi, kehnde aa sounh khake kude
Sade naal thoda hass laa te sahi, naagan jyi bann dass laa te sahi
Banja tu raani kude saade dil di, deep deep aakh ke bula te sahi
Akhiyan nal akhiyan mila te sahi
Sadi sun apni suna te sahi
Sade naal dil jeha laa te sahi
Saadi hoja sanu apna bna te sahi
Tenu pouna zidd dil di, mai v vekhda kidda ni mildi
Hor sohniya boht jag te, par tetho ni nigaah meri hildi
Oo kade na kade taa sade taakre, asi bewajah ni tere piche khabre
Billo sachiya preeta pouna chounde aa, aevien khaali feelinga ni kude chakk rahe
Sanu khush jeha rehna tu sikha te sahi
Mukkdi aa gall koi muka te sahi
Baaki diyan gallan aapa fer krange
Pehla ishq paheli samjha te sahi
Akhiyan nal akhiyan mila te sahi
Sadi sun apni suna te sahi
Sade naal dil jeha laa te sahi
Saadi hoja sanu apna bna te sahi