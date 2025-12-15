Karan Aujla – P Pop Culture Song Lyrics

Song – P Pop Culture
Artist/Lyrics/Composer – Karan Aujla
Music – Ikky
Directed By: Agam Mann & Aseem Mann
Check out P Pop Culture Song Lyrics by Karan Aujla
P-POP CULTURE
I told you, I’ma be right here for the concert
Everybody sing
P-POP, P-POP, P-POP, P-POP
P-POP, P-POP, P-POP, P-POP
Jithe galian sikhaun, faida book da ni hunda
Jehda bukda hunda ae, oh tukda ni hunda
Jihne tukna hunda ae, oh lukda ni hunda
Jihdi dhaun vich killa, oh jhukda ni hunda
Jihne dekhi aa gareebi, kade sut’da ni hunda
Jehda judea khuda naal, kade tut’da ni hunda
Jihnu rab din’da thappi, oh rukda ni hunda
Dassa nau di kamaai, aala phukda ni hunda
Oh jihde yaar hunde sapp, oh ni karda aitbaar
Jihnu milea na hove, oh ni karda pyaar
Jihne gine hunde laare, oh ni ginda fir taare
Oh ni hawaa ch chalaunda, jehda khed da shikaar
Jihde zakham hunde aa, loon bhukh da ni hunda
Jihnu dil da hunda ae, ohnu mukh da ni hunda
Jihnu khushi da hunda ae, ohnu dukh da ni hunda
Jehda chir’aa ton pyaasa, ohnu bhukh da ni hunda
Akkh gili na hundi, te paani sukhda ni hunda
Jihne sitt’na hunda ae, oh chukda ni hunda
Saali jind mukk jandi, vair mukda ni hunda
Jihdi dhaun vich killa, oh jhukda ni hunda
Jivein yaara utte kitta hoe, jita ni hunde
Jivein mittar’an nu hatth, kade paa ni hundе
Jivein shera de muqaablе ch, kan ni hunde
Jivein mehnatan bagair, kade naa ni hunde
Sadde pind ch siyaal hunda, sardi ni hundi
Jatta dunian kade vi, dassa jardi ni hundi
Hawa saath na dave ta, guddi chadh’di ni hundi
Maal khara na hove tan, akkha khad’di ni hundi
Jivein kalle aala raub, poore jutt da ni hunda
Jehda thaggea hunda ae, kade lut’da ni hunda
Jehda kut’da badam, galla kut’da ni hunda
Hundi andar daleri, jor gutt da ni hunda
Paisa ghatt pavein, ho jaye paisa mukda ni hunda
Jihde mohdean te bhar, utton thukda hunda
Jivein Aujla da gana, kaali hook da ni hunda
Jihdi dhaun vich killa, oh jhukda ni hunda, na-na
P-POP, P-POP, P-POP, P-POP
P-POP, P-POP, P-POP, P-POP
Man like Ikky!
P-POP, P-POP, P-POP, P-POP
P-POP, P-POP, P-POP