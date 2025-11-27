Noor Chahal – Pal Pal Song Lyrics

Song Name – Pal Pal
Singer: Noor Chahal
Music & Mix-Master: Ali Soomro Music
Lyrics & Composition: Afusic
Project Curation: Rtist 91
Video by: Plugin Films (Mukul Maggo & Mayank Tandon)
Special Thanks: Mayur Aggarwal
Pal Pal Jeena Muhal
Mera Tere Bina
Ye Saare Nashe Bekaar
Teri Ankhon Ke Siwa
Ghar Nahi Jata Dil Bahar
Rehta Tera Intezar
Mere, Khwabon Mein Aa Na
Karke Solah Singhaar
Mujhe Ab Kyu Hosh Ata Nai
Sukoon Ye Dil Kyu Pata Nai
Kyu Toru Khud Se Jo The Wade Jay Ab Ye Ishq Nibahana Nahi
Mein Moru Tumse Jo Ye Chehra Dubara Nazar Milana Nahi,
Ye Duniya Jane Mera Dard Tujhe Ye Nazar Kyu Ata Nahi
Sohneya Yun Tera Sharmana Meri Jaan Na Lele
Kaan Ke Peeche Zulf Chupana Meri Jaan Kya Kehne
Zalima Tauba Tera Nakhra Iske Waar Kya Kehne
Tham Ke Bethe Dil Ko Ghayal Kahin Har Na Baithein
Teri Nazrein Mujhse Kya Kehti Hain
Inme Wafa Behti Hai
Thori Thori Si Razi Thori Si Khafa Rehti Hai
Log Hain Zalim Bare
Inmein Jafa Dekhi Hai
Ye Duniya Teri Nahi Maine Tujhme Haya Dekhi Hai
Jeena Muhal
Mera Tere Bina
Ye Sare Nashe Bekaar
Teri Ankhon Ke Siwa
Ghar Nahi Jata Dil Bahar
Rehta Tera Intezar
Mere, Khwabon Mein Aa Na
Karke Sola Singhaar