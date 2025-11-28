Tere Ishk Mein – Jigar Thanda Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon

Song: Jigar Thanda
Album: Tere Ishk Mein
Singer: Darshan Raval
Lyricist: Irshad Kamil
Musician: A.R. Rahman
Cast: Dhanush, Kriti Sanon
Label: T-Series
Check out Jigar Thanda Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Dhanush, Kriti Sanon
Jigar Thanda Re Hey Hey Jigar Thanda Re
Tujh Se Miloon Itna Mera Total Funda Re
Jigar Thanda Re Hey Hey Jigar Thanda Re
Propaganda Kya Karna Apne Baare
Tujh Pe Mar Mita Ab
Agar Kata Atak Jaunga Satakk Jaunga
Jigar Thanda Re Hey Hey Jigar Thanda Re
Dil Ki Lagi Dikhlati Din Mein Taare
Sang Tere Hota Hoon Lagta Hai Jaise Ke
Ho Gayi Hai Chandi Meri To
Choti-Chhoti Sochon Pe
Gussa Mujhe Aata Hai
Unhe Kehta Hoon Teri To
Oh Oh Oh Lage Tikhi Garmi Bhi
Mausam Baharon Ka
Accha Lage Har Ik Banda Re
Jigar Thanda Re Hey Hey Jigar Thanda Re
Dil Ki Lagi Dikhlati Din Mein Taare
Dili Yeh Puraani Thi
Dekho Tere Aane Se Nayi Ho Gayi Hai Ab To
Bus Dtc Ki Bhi
Udaan Khatole Jaisi Lagne Lagi Hai Mujhko
Oh Oh Oh Sach Ke Lage Hai Magar
Sach Ki Nahi Hai Tu Toh
Lage Ikk Gorakh Dhanda Re
Jigar Thanda Re Hey Hey Jigar Thanda Re
Dil Ki Lagi Dikhlati Din Mein Taare
Oh Jigar Jigar Jigar Jigar Jigar Thanda Re
Ey Jigar Jigar Jigar Jigar Jigar Thanda Re
Oh Jigar Jigar Jigar
Jigar Jigar Jigar Jigar
Jigar Jigar Thanda Re