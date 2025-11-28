HomeMusicLyrics

Tere Ishk Mein – Tere Zikr Mein Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon

Check out Tere Zikr Mein Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Dhanush, Kriti Sanon

By Lyrics Desk
Less than 1 min. read
Tere Ishk Mein Tere Zikr Mein Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon_pic courtesy Youtube
Tere Ishk Mein Tere Zikr Mein Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon_pic courtesy Youtube

Song: Tere Zikr Mein
Movie Tere Ishk Mein
Song Composed, Produced, and Arranged by A.R. Rahman
Vocals: Shilpa Rao
Lyrics: Irshad Kamil

Check out Tere Zikr Mein Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Dhanush, Kriti Sanon

Tere ishq mein jee raha hoon
Tere ishq mein pee raha hoon

Baaki jhuthi hai baatein
To main magar sach hai
Tere zikar ki pyas mein hoon
Tere zikar ki pee raha hoon

Tanha raatein beete aise
Katra shabnam ka ho jaise
Meri subah bairi

Main to khatm sa hi raha hoon

Tere ishq mein jee raha hoon
Hote hain jo chahaten main
Saare ashar sach hai
Tere zikar ki pyas mein hoon
Tere zikar ki pee raha hoon

SourceTseries
Previous article
Hawa Bhi Romantic Kar Di: Kartik Aaryan and Ananya Panday’s Jaipur Love Story
Next article
Zootopia 2 Review: A Colourful, Clever Sequel That Truly Delivers
RELATED ARTICLES

Latest