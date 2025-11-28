Tere Ishk Mein – Tere Zikr Mein Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon

Song: Tere Zikr Mein
Movie Tere Ishk Mein
Song Composed, Produced, and Arranged by A.R. Rahman
Vocals: Shilpa Rao
Lyrics: Irshad Kamil
Check out Tere Zikr Mein Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Dhanush, Kriti Sanon
Tere ishq mein jee raha hoon
Tere ishq mein pee raha hoon
Baaki jhuthi hai baatein
To main magar sach hai
Tere zikar ki pyas mein hoon
Tere zikar ki pee raha hoon
Tanha raatein beete aise
Katra shabnam ka ho jaise
Meri subah bairi
Main to khatm sa hi raha hoon
Tere ishq mein jee raha hoon
Hote hain jo chahaten main
Saare ashar sach hai
Tere zikar ki pyas mein hoon
Tere zikar ki pee raha hoon