Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri – Mudh Ja Raahiye Song Lyrics starring Kartik Aaryan and Ananya Panday

Song name – Mudh Ja Raahiye
Singer- Jubin Nautiyal
Lyrics- Anvitaa Dutt
Music Producer- Abhijit Nalani
Check out Mudh Ja Raahiye Song Lyrics from Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri starring Kartik Aaryan and Ananya Panday
Yaara bairi ho ke Ho ke be-thikaana
Aasaan nahin aasaan nahin Jeena ve nibhaana
Yaara duur ho ke Ho ke yun begaana
Kehna nahin kehna nahin Rusya zamaana
Bewajah si jagah rasta tera
Jag puchhe chala hai tu kithhey maahiye Aggey tu usda ki faayeda
Je teri manzil reh gayi pichhe maahiye Tu mudh ja raahiye
Tu mudh ja re mudh ja raahiye
Ya to khud man ja ya to usnu manaa le raahiye Tu mudh ja re mudh ja raahiye
Ya to khud man ja ya to usnu manaa le raahiye
Vekho heeri aakhdi vyahvan nu haaye
Sehra ve oh rehna rehna ve Baabul de saaye
Oh jhalli karmavaali Behna naal
ro le jinna tu haaye Phir vi jaana tu haaye Oh beli sehrewaale Chhad de tu haath
Dola chadhna nahin haaye Rehna baabul de saaye
Bin matlab di yeh khwahishein Kismat di kaali saazishein
Kis kis ko tu yun kosega
Iss ghum ko rang tuney diya
Khud pe hi daali bandishein Yeh taazi taazi ranjishein
Rabb nu vi ki pata si tu Kis shauq se dil todhega
Bewajah si jagah rasta tera
Jag poochhe chala hai tu kitthey maahiye Aggey tu usda ki faayeda
Je teri manzil reh gayi pichhe maahiye Tu mudh ja raahiye
Tu mudh ja re mudh ja raahiye
Ya to khud man ja ya to usnu manaa le raahiye Tu mudh ja re mudh ja raahiye
Ya to khud man ja ya to usnu manaa le raahiye
Vekho heeri aakhdi vyahvan nu haaye
Sehra ve oh rehna rehna ve Baabul de saaye
Oh jhalli karmavaali Behna naal
ro le jinna tu haaye Phir vi jaana tu haaye Oh beli sehrewaale Chhad de tu haath
Dola chadhna nahin haaye Rehna baabul de saaye