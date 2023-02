Selfiee Dialogues: Akshay Kumar and Emraan Hashmi’s funny dialogues

Akshay Kumar and Emraan Hashmi are gearing up for the release of their upcoming film, Selfiee. The movie is scheduled for release on February 24, 2023. After the first trailer received much appreciation from fans, Akshay Kumar dropped the second trailer of Selfiee on social media on February 15.

Akshay Kumar is seen playing the role of a superstar, while Emraan Hashmi is stepping into the shoes of an RTO Officer in the film.

We have funny dialogues from the trailer of Selfiee starring Akshay Kumar and Emraan Hashmi, Nushrratt Bharuccha, Diana Penty. Check out Selfiee Dialogues below:

"Vijay Sir koi normal star nahi hum sabke dilon ke star hain woh" - Emraan Hashmi

"Mere aur mere bete ka bhi sapna hain apne superstar se selfiee lene ka" - Emraan Hashmi

"Vijay Sir ke dance ke baare mein kuch kaha naa toh apna divorce ho jayega" - Emraan Hashmi

"Duniya jaanti hai ki agar acting ke alawa mera koi dusra pyaar hai toh woh hai driving" - Akshay Kumar

"Aise fans ke wajah se hum zinda hai…. Warna hum toh kabke" - Akshay Kumar

"Apne fans se main bahut pyaar karta hoon bas bura tab lagta hain …jab kuch fans mere pyaar ka fayda uthaate hain" - Akshay Kumar

"Apne baap jaisa naa opportunistic kabhi mat banna" - Akshay Kumar

"Vijay Sir sabke hero honge… mere hero aap ho"

"Vijay Sir ki ladaayi unke sabse bade fan se hain… Ab tera hero jeetega mere fan se" - Emraan Hashmi

"Jiss public ne aasmaan pe chadaaya hain wohi public uss sitaare ko zameen par leke aayegi" - Emraan Hashmi

"Kaisa lag raha hai ek superstar se takkar lekar." - Akshay Kumar

"Aapko idea nahi hain ki ek seedhe saade aadmi ki satakti hain toh woh kiss hadh tak jaa sakta hain" - Emraan Hashmi

"Aaja shuru se shuruwat karte hain" - Akshay Kumar