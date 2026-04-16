Arijit Singh, Ruaa Kayy, RUTVXK, Youngveer – Laiyaan Song Lyrics

Performed by Arijit Singh, Ruaa Kayy, RUTVXK
Composed by Rutvik Talashilkar, Harjot Kaur
Lyrics by Youngveer
Produced by Rutvik Talashilkar
Additional Production by Kimeraa
Mixed & Mastered by Sunny M.R.
Strokes by Tapas Roy
Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam
Abse hain mere, tere saare gham
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Tu aa hath phadke leja, ve hath mera phadke leja
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Aise kabhi hoga nahi
Ho jo tera saath na
Ho na teri baatein
Tujh se koi parda nahi
Guzaari kinni raatein
Mulaaqatein, barsaatein
Tu rakh mera khyaal laija
Tu chahey jis haal laija
Torhi kadi vi na
Yeh raabta
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Tu aa hath phadke leja, ve hath mera phadke leja
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam
Abse ho gaye tere hi hum
Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam