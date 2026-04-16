HomeMusicLyrics

Arijit Singh, Ruaa Kayy, RUTVXK, Youngveer – Laiyaan Song Lyrics

By Lyrics Desk
Performed by Arijit Singh, Ruaa Kayy, RUTVXK
Composed by Rutvik Talashilkar, Harjot Kaur
Lyrics by Youngveer
Produced by Rutvik Talashilkar
Additional Production by Kimeraa
Mixed & Mastered by Sunny M.R.
Strokes by Tapas Roy

Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam
Abse hain mere, tere saare gham
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Tu aa hath phadke leja, ve hath mera phadke leja
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve

Aise kabhi hoga nahi
Ho jo tera saath na
Ho na teri baatein
Tujh se koi parda nahi
Guzaari kinni raatein
Mulaaqatein, barsaatein

Tu rakh mera khyaal laija
Tu chahey jis haal laija
Torhi kadi vi na
Yeh raabta

Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve
Tu aa hath phadke leja, ve hath mera phadke leja
Main tere naal laiyaan, main laiyaan, main laiyaan ve

Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam
Abse ho gaye tere hi hum
Tujhse hi shuru, tujhpe hi khatam

Source Universal Music India
Previous article
Ayushmann Khurrana turns Spy in Udta Teer
Next article
KATSEYE Announces New EP WILD Release Date

Latest Updates