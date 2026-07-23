Song – Kahaan Chale Gaye Ho Ram
Movie – Batwara 1947
Music composed, produced and arranged by A.R. Rahman
Lyrics – Javed Akhtar
Check out Batwara 1947 – Kahaan Chale Gaye Ho Ram Song Lyrics starring Shabana Azmi, Sunny Deol
Jag soona hai man soona hai
Neer nain se barse
Ram gaye banvaas mahal mein
Maa kaushalya tarse
Maa kaushalya tarse tarse
Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ko chaahe mere nayan
Tumko hi maange ye jeevan
Tum hi ko chaahe mere nayan
Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram
Ho ho ho ho ho ho ho
Maa kaushalya ko jo ram ji ne diya
Keval itna hi sandesh tha
Woh mera dharm hai woh mera karm hai
Jo pitashri ka aadesh tha
Tu niraash na ho tu hataash na ho
Main kabhi door tujhse nahin
Man ki aankhon se jo dekhoge usko to
Paaoge ram ko har kahin
Paaoge ram ko har kahin
Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram
Kahaan chale gaye ho ram