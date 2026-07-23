HomeMusicLyrics

Batwara 1947 – Kahaan Chale Gaye Ho Ram Song Lyrics starring Shabana Azmi, Sunny Deol 

Check out Batwara 1947 - Kahaan Chale Gaye Ho Ram Song Lyrics starring Shabana Azmi, Sunny Deol 

By Lyrics Desk
Batwara 1947 - Kahaan Chale Gaye Ho Ram Song Lyrics starring Shabana Azmi, Sunny Deol 
Batwara 1947_pic courtesy Youtube

Song – Kahaan Chale Gaye Ho Ram
Movie – Batwara 1947
Music composed, produced and arranged by A.R. Rahman
Lyrics – Javed Akhtar

Check out Batwara 1947 – Kahaan Chale Gaye Ho Ram Song Lyrics starring Shabana Azmi, Sunny Deol

Jag soona hai man soona hai
Neer nain se barse
Ram gaye banvaas mahal mein
Maa kaushalya tarse
Maa kaushalya tarse tarse
Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram

Tum hi ko chaahe mere nayan
Tumko hi maange ye jeevan
Tum hi ko chaahe mere nayan

Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram

Ho ho ho ho ho ho ho
Maa kaushalya ko jo ram ji ne diya
Keval itna hi sandesh tha
Woh mera dharm hai woh mera karm hai
Jo pitashri ka aadesh tha

Tu niraash na ho tu hataash na ho
Main kabhi door tujhse nahin
Man ki aankhon se jo dekhoge usko to
Paaoge ram ko har kahin
Paaoge ram ko har kahin

Meri mamta tumhein pukaare
Kahaan chale gaye ho ram
Tum hi ho man ke sahaare
Kahaan chale gaye ho ram
Kahaan chale gaye ho ram

SourceZee Music Company
Previous article
Selena Gomez Celebrates 34th Birthday With Sweet Italy Escape
Next article
Jana Nayagan Eyes Record Opening After Blockbuster Advance Sales

Latest Updates