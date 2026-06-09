Song Name – Vallah
Movie Name – Cocktail 2
Featuring: Shahid Kapoor, Kriti Sanon & Rashmika Mandanna
Music Label : Universal Music India and Mad For Mussic
Singer : Bayanni & Harrdy Sandhu
Music Composer: Pritam Chakraborty
Lyrics : Amitabh Bhattacharya
Punjabi Lyrics: Rony Ajnali & Gill Machhrai
Check out Cocktail 2 – Vallah Song Lyrics starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon
Ohh
let the worries fade away o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let my brothers drink today o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let the worries fade away o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let my brothers drink today o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
Jaadu kar gayi oh mere te
Dassa main kinu
Nain shraabi jihde yaaro
Pee gayi menu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Sham dhali to nain tere ni
Hor v sohne ho jande ne
Chann v terian siftan karda
Taare pagal ho jande ne
Patlo Banke agg hai firdi
Bijli wangu saade te girdi
cock-tail to vad ke saroor a
matthe te jedi latt a girdi
Aye this friendship
aint meant for
just a drink or two
we’re together
aur koi
chahiye hi kyun
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Ain’t nobody Ain’t nobody jaise main Aur tu
Tere ch dhyaan mera renda sohniye
Dass kinne lakh da ae lehanga sohniye
Nakhre tere te a news ban gayi
Diamond de naal o vad mehanga
Jado tu nachh diye baby
Bada hi jach diye baby
Ya tu pari air shaadi
Ya tu kachh diye aaae baby
Aye this friendship
aint meant for
just a drink or two
we’re together
aur koi
chahiye hi kyun
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Ain’t nobody Ain’t nobody jaise main Aur tu