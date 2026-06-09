HomeMusicLyrics

Cocktail 2 – Vallah Song Lyrics starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon

Check out Cocktail 2 - Vallah Song Lyrics starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon

By Lyrics Desk
Cocktail 2 - Vallah Song Lyrics starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon
Cocktail 2_pic courtesy Youtube

Song Name – Vallah
Movie Name – Cocktail 2
Featuring: Shahid Kapoor, Kriti Sanon & Rashmika Mandanna
Music Label : Universal Music India and Mad For Mussic
Singer : Bayanni & Harrdy Sandhu
Music Composer: Pritam Chakraborty
Lyrics : Amitabh Bhattacharya
Punjabi Lyrics: Rony Ajnali & Gill Machhrai

Check out Cocktail 2 – Vallah Song Lyrics starring Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna and Kriti Sanon

Ohh

let the worries fade away o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let my brothers drink today o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let the worries fade away o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI
let my brothers drink today o
CHAKK GILAASI CHAKK GILAASI

Jaadu kar gayi oh mere te
Dassa main kinu
Nain shraabi jihde yaaro
Pee gayi menu

Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu

Sham dhali to nain tere ni
Hor v sohne ho jande ne
Chann v terian siftan karda
Taare pagal ho jande ne
Patlo Banke agg hai firdi
Bijli wangu saade te girdi
cock-tail to vad ke saroor a
matthe te jedi latt a girdi

Aye this friendship
aint meant for
just a drink or two
we’re together
aur koi
chahiye hi kyun

Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Ain’t nobody Ain’t nobody jaise main Aur tu

Tere ch dhyaan mera renda sohniye
Dass kinne lakh da ae lehanga sohniye
Nakhre tere te a news ban gayi
Diamond de naal o vad mehanga
Jado tu nachh diye baby
Bada hi jach diye baby
Ya tu pari air shaadi
Ya tu kachh diye aaae baby

Aye this friendship
aint meant for
just a drink or two
we’re together
aur koi
chahiye hi kyun

Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Enii sohni enii sohni
Bannke Nikli kyu
Vallah
haye re haye re haye haye re
haye re haye re haye haye re
Ain’t nobody Ain’t nobody jaise main Aur tu

Source Universal Music India
Previous article
Bobby Deol’s Bandar Sees Sharp Monday Drop Despite Positive Reviews
Next article
Jennifer Lopez Reveals the Parenting Rule That Kept Her Twins From Growing Up ‘Spoiled’

Latest Updates