Song: Teri Ni Kararan
Singers: Shashwat Sachdev, Diljit Dosanjh
Music Director: Shashwat Sachdev, Lal Chand Yamla Jatt
Lyricist: Lal Chand Yamla Jatt
Check out Teri Ni Kararan Song Lyrics starring Ranveer Singh
Ashiqan da kam hunda laa ke nibhan da
Ashiqan da kam hunda laa ke nibhan da
Ashiqan da kam hunda laa ke nibhan da
Jehda jave chad ohnu mehna hai jahan da
Roshni vikha ke mainu dukhan vich pa ke
Nal lahoo tu shareer wichon chatteya
Hai Teri ni kararan mainu patteya
Teri ni kararan mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Teri ni kararan mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Ishq vale pasay diyan nazraan khilar ke
Jit gayinan, tu asin baige bazi haar ke
Ishq vale pasay diyan nazraan khilar ke
Ishq vale pasay diyan nazraan khilar ke
Jit gayinan, tu asin baige bazi haar ke
vekh kamjor tera chal geya jor
Tahinon munh tu sajan kolon vatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Oh gal kar loki gaun ni kahaniyeh
Thokran na mar maithon sayiaan nahio jania
Oh gal kar loki gaun ni kahaniyeh
Oh gal kar loki gaun ni kahaniyeh
Thokran na mar maithon sayiaan nahio jania
Meinu teri ni judai kar chadeya shudayi
Nale Yamla bana ke paran chaddeya
Tere ni karara mainu patteya
Tere ni karara mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Tere ni karara mainu patteya
Hai Tere ni karara mainu patteya
Tere ni karara mainu patteya
Das main ki pyar wichon khatteya
Teri ni kararan mainu patteya
Teri ni kararan mainu patteya