Dhvani Bhanushali – PEHLA ISHQ Song Lyrics

Song Name – Pehla Ishq
Singer – Dhvani Bhanushali
Music Composer – Sachin Gupta
Lyrics – Kumaar
Check out PEHLA ISHQ Song Lyrics by Dhvani Bhanushali
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Ishq mera pehla
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Hathon mein hath leke main
Chal to rahi thi
Hathon mein hath leke main
Chal to rahi thi
Tu lakeeren choo raha tha
To lakeeren choo raha tha
Ehsaas mujhe ye ho hi nahi
Tu mere mere dil mein
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein
Mujhe pata bhi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi