Dhvani Bhanushali – PEHLA ISHQ Song Lyrics

Check out PEHLA ISHQ Song Lyrics by Dhvani Bhanushali

Dhvani Bhanushali - PEHLA ISHQ Song Lyrics_pic courtesy Youtube

Song Name – Pehla Ishq
Singer – Dhvani Bhanushali
Music Composer – Sachin Gupta
Lyrics – Kumaar

Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi

Ishq mera pehla
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi

Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein tha
Mujhe pata bhi nahi

Hathon mein hath leke main
Chal to rahi thi
Hathon mein hath leke main
Chal to rahi thi

Tu lakeeren choo raha tha
To lakeeren choo raha tha
Ehsaas mujhe ye ho hi nahi

Tu mere mere dil mein
Mujhe pata bhi nahi
Tu mere dil mein
Mujhe pata bhi nahi

Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi
Ishq mera pehla
Pehle hua hi nahi

