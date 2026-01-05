Movie : Disco Dancer
Director : Bappi Lahiri
Singer : Usha Uthup (Usha Iyer), Bappi Lahiri
Director : B.Subhash
Check out Koi Yahan Aha Nache Nache Koii Wahan Song Lyrics from Disco Dancer
Koi yahan aha naache naache
Koi wahan aha naache naache
Sare haseen aha naache naache
Sare jawan aha naache naache
Auva auva, auva auva
Koi yahan aha naache naache
Koi wahan aha naache naache
Sare haseen aha naache naache
Sare jawan aha naache naache
Auva auva tumse hai tumse pyar
Auva auva maano na mere yaar
Auva auva tumse hai tumse pyar
Pyara hai gaana yahi
Gaana bhajana yahi
Tur-tur tarana … bang bang
Maane na maane koi
Humne toh maana yahi
Sunna sunana bang bang
Kisi ka dil aha naache naache
Kisi ki jaan aha naache naache
Sare haseen aha naache naache
Sare jawan aha naache naache
Auva auva tumse hai tumse pyar
Auva auva maano na mere yaar
Auva auva tumse hai tumse pyar
Dil ko jalana nahi
Kuch bhi chupana nahi
Jhoota bahana bang bang
Itni khushi hai yahan
Jiska thikana nahi
Looto khazana bang bang
Kahin shamma aha naache naache
Kahin dhuan aha naache naache
Sare haseen aha naache naache
Sare jawan aha naache naache
Auva auva tumse hai tumse pyar
Auva auva maano na mere yaar
Auva auva tumse hai tumse pyar
Koi yahan aha naache naache
Koi wahan aha naache naache
Duniya deewani lage
Kitni suhani lage
Karti jawani bang bang
Gaaun mein geet koi
Sab ki kahani lage
Yaaden purani bang bang
Saari fizaa aha nache nache
Saara jahaan aha nache nache
Saare haseen aha nache nache
Saare jawaan aha nache nache
Auva auva hoke diwana naach
Nache jamana naach
Auva auva hoke diwana naach
Koi yahan aha naache naache
Koi wahan aha naache naache
Sare haseen aha naache naache
Sare jawan aha naache naache
Auva auva tumse hai tumse pyar
Auva auva maano na mere yaar
Auva auva tumse hai tumse pyar