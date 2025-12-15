MusicLyrics

Mark – Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika

Check out Mark - Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika

By Lyrics Desk
Mark - Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika_pic courtesy Youtube
Mark - Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika_pic courtesy Youtube

Song Name – Masth Malaika
Singer : Shatadru Kabir & Harshika Devanath
Lyrics: Arafat Mohamood

Check out Mark – Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika

Teer chalaye nazar,teri nazar
Holay holay

Dil pe dhaye,qahar
Teri nazar holay holay

Jab dikhlaye asar
Teri nazar holey holay

Le ke jaye sab-ar
Teri nazar holaye holay

Lai laika Malaika
Dilki shikari / silky shikaari

Lai laika Malaika
Lai laika Malaika
Milky madaari

Lai laika Malaika

Jo bhi bandda mujhse mila

Bhoola apna Naam pata

Wo toh samjho
Dil gaya haara

Uspe fauran chahya nasha

Mast Malaikaaaaaa…..
Mast Malaika Mast Malaika

Dunya bole
Tu beauty mein
First malaaika

Mast Malaika Mast Malaika
Mast Malaika hey zabardast Malaika

Tere aage ,chand laage
Pastt malaaika

Teer chalaye nazar,teri nazar
Holay holay

Dil pe dhaye,qahar
Teri nazar holay holay

Jab dikhlaye asar
Teri nazar holey holay

Le ke jaye sab-ar
Teri nazar holaye holay

Tu toh hai
Hai
Single abhi

Hone de
De
Aa khud ko meri

Marte re
Re
Mujhpe kai

Banu main
Main
Kaahe teri

Tuhi meri dilruba banegi one day

Aa na meri mahbooba
Mujhe wachan de

Tu toh chala jayega dil lagi kar ke

Tu mujhe marwaye ga
Aashiquee kar ke

Pahle rishta
Jod tu hum se

Baaqi baten
Chor sabhi

Chodunga na
Sath qasam se
Dunga dhoka
Main na kabhi

Mast Malaika Mast Malaika
Mast Malaika hey zabardast Malaika

SourceSaregama Music
Previous article
Ranveer Singh Breaks Silence as Dhurandhar Smashes Box Office Records
Next article
I Can Only Imagine 2 Brings Bart Millard Back For A More Personal And Emotional Journey
Also Read

Also Read