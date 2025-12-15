Song Name – Masth Malaika
Singer : Shatadru Kabir & Harshika Devanath
Lyrics: Arafat Mohamood
Check out Mark – Masth Malaika Song Lyrics starring Kichcha Sudeepa, Nishvika
Teer chalaye nazar,teri nazar
Holay holay
Dil pe dhaye,qahar
Teri nazar holay holay
Jab dikhlaye asar
Teri nazar holey holay
Le ke jaye sab-ar
Teri nazar holaye holay
Lai laika Malaika
Dilki shikari / silky shikaari
Lai laika Malaika
Lai laika Malaika
Milky madaari
Lai laika Malaika
Jo bhi bandda mujhse mila
Bhoola apna Naam pata
Wo toh samjho
Dil gaya haara
Uspe fauran chahya nasha
Mast Malaikaaaaaa…..
Mast Malaika Mast Malaika
Dunya bole
Tu beauty mein
First malaaika
Mast Malaika Mast Malaika
Mast Malaika hey zabardast Malaika
Tere aage ,chand laage
Pastt malaaika
Teer chalaye nazar,teri nazar
Holay holay
Dil pe dhaye,qahar
Teri nazar holay holay
Jab dikhlaye asar
Teri nazar holey holay
Le ke jaye sab-ar
Teri nazar holaye holay
Tu toh hai
Hai
Single abhi
Hone de
De
Aa khud ko meri
Marte re
Re
Mujhpe kai
Banu main
Main
Kaahe teri
Tuhi meri dilruba banegi one day
Aa na meri mahbooba
Mujhe wachan de
Tu toh chala jayega dil lagi kar ke
Tu mujhe marwaye ga
Aashiquee kar ke
Pahle rishta
Jod tu hum se
Baaqi baten
Chor sabhi
Chodunga na
Sath qasam se
Dunga dhoka
Main na kabhi
Mast Malaika Mast Malaika
Mast Malaika hey zabardast Malaika