Mastiii 4 – Daga Song Lyrics starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani

Song: Daga
Movie: Mastiii 4
Music: Meet Bros
Singers: Meet Bros feat. Stebin Ben, Saaj Bhatt & Danish Sabri
Lyrics: Danish Sabri
Check out Daga Song Lyrics from Mastiii 4 starring Riteish Deshmukh, Vivek Oberoi, Aftab Shivdasani
Sunn tere ishq mein yaara
Hum hadd se guzar jayenge
Khud ki nazar mein gire jaa rahe hai hum
Apne kiye pe pachta rahe hum
Daga tumko deke roye ja rahe hain hum
Galti jo ki hai saza paa rahe hain hum
Apne kiye pe pachta rahe hain hum
Daga tumko deke roye jaa rahe hain hum
Ankhon me teri aansu kbhi aane nahi denge
Tere chehre se khushiyan kabhi jaane nahi denge
Jaise the pehle hum kabhi
Vaise nahi hain hum
Dil na todne ki Kasme khaa rhe hain hum
Mar hi jaayenge bin tere
Bata rhe hain hum
Apne kiye pe pachta rahe hum
Daga tumko deke roye ja rahe hain hum
Sunn tere ishq mein yaara
Hum hadd se guzar jayenge
Antara
Janta hu ke main
Aapke kaabil nahi
Rehem ke layak hun
Insaaf ke kabil nahi
Sath tha jab tu mere
Kadmon mein tha jahan
Gaya tu chhor ke phir
Kuch hua hasil nahi
Meri uss mod pe zindagi hai
Jahan tanhai se dosti hai
Main hu uss raah pe jahan se mujhe na dikhta koi rasta
naseeb apna phir bhi azmaa rahe hain hum
Sajde karke rab ko bhi mana rahe hain hum
apne kiye pe pachta rahe hain hum
Daga tumko deke rote jaa rahe hain hum
Sunn tere ishq mein yaara
Hum hadd se guzar jayenge
Gar tu rootha hi Raha
Hum jeete jee hi mat jayenge