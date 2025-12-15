OutStation – Tum Se Song Lyrics

Director: Pranit Sahni
DOP/Colourist: Vrushab Sansgiri
Producers: Dheer Momaya, Dar Gai & Pranit Sahni
Writer: Dar Gai
Editor: Pralay Valanju
Sound Design: Circle Tone
Check out Tum Se Song Lyrics by OutStation
Aana-jaana sapno mein tera mera hai mushkil nahi
Hosh bhula doon, jabse mili aankhein teri
Hua nahi deewaana chaahat mein pehle kabhi
Kaisa yeh jaadu tune kiya yoon mujhpe abhi
Yeh kahaani tere bin hai adhoori
Lagti hai yeh tumse hi hogi poori, jaan le
Tum se toh din bhi ab lagte hain lamhe
Tum se toh taare bhi seekhe chamakne
Raahon se teri mila de, chal de tu haathon mein haath
Tum se barasti hain baarish ki boondein
Tum se toh sooraj bhi raaton ko choo le
Raahon se teri mila de, chaahoon main tera hi saath
Chaahoon main tera hi saath
Sooni-sooni meri yaadein, tu jo ho na kaheen unme abhi
Kеh de na tu, yaadein teri thi mujhsе judi
Yeh kahaani tere bin hai adhoori, jaan le
Tum se toh din bhi ab lagte hain lamhe
Tum se toh taare bhi seekhe chamakne
Raahon se teri mila de, chal de tu haathon mein haath
Tum se barasti hain baarish ki boondein
Tum se toh sooraj bhi raaton ko choo le
Raahon se teri mila de, chaahoon main tera hi saath
Chaahoon main tera hi saath
Chaahoon main tera hi saath
Meri har khushi, har hansi, roshni, tu hi tu hai
Meri zindagi, saadagi, aashiqui, tu hi tu hai
Meri har khushi, har hansi, roshni, tu hi tu hai
Meri zindagi, saadagi, aashiqui, tu hi tu hai