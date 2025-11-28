Tere Ishk Mein – Deewaana Deewaana Song Lyrics starring Dhanush, Kriti Sanon

Song: Deewaana Deewaana
Song Composed, Produced, and Arranged by A.R. Rahman
Vocals: A.R. Rahman
Lyrics: Irshad Kamil
Check out Deewana Deewana Song Lyrics from Tere Ishk Mein starring Dhanush and Kriti Sanon
Aaa.. aa..
Sajna ke sajde mein itna rehne lage
Deewana deewana duniya kehne lage
Rang birange naaz uthaake
Yaad ko apne paas bithake
Sajna ke sajde mein rehne, rehne lage
Ho..
Aise toote doobe tum mein
Hum khushbu hain ya khushbu mein
Aise toote doobe tum mein
Hum khushbu hain ya khushbu mein
Dheeme-dheeme mehakte jage, jage
Dheeme-dheeme mehakte jage, jage
Ni sa ni sa..
Sajna ke sajde mein itna rehne lage
Deewana deewana duniya kehne lage
Ga ga gama gare pa..
Had hoti hai har chahat ki
Bol humaari had hai kya
Itna kehde in sajdon ka
Teri nazar mein kad hai kya
Kitne koson ki doori hai humse
Rehta kitna tu aage
Ga pa ga re sa..
Sajna ke sajde mein itna rehne lage
Deewana deewana duniya kehne lage
Rang birange naaz uthaake
Yaad ko apne paas bithake
Sajna ke sajde mein rehne, rehne lage
Re ga re ga..
Sajna sajna sajna.