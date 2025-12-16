Tony Kakkar, Neha Kakkar – Candy Shop Song Lyrics

Song Name – Candy Shop
Singers – Tony Kakkar, Neha Kakkar
Music – Tony Kakkar
Lyrics – Tony Kakkar
Song Produced by Tony Kakkar
Check out Candy Shop Song Lyrics by Tony Kakkar, Neha Kakkar
Going to the candy shop
Candy shop
I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop
Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop (mmm)
Cherry, cola, bubble gum
I just can’t get enough
Wrap it up, I’ll take some
Fill my pocket, yum yum yum
I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop
Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop (mmm)
(Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop) (mmm)
Mala pasand Ahes tu hokar aahe majha aai cha
Rakna hai khayal Teri gori si kalai ka
Mala pasand Ahes tu hokar aahe majha aai cha
Rakna hai khayal Teri gori si kalai ka
Tu punyachi cat Haryana ka main tiger
Likh likh likh lollipop, lolly paper pe
Likh likh likh lollipop, lolly paper pe
Kitna mangana hai stock stock
I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop
Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop (mmm)
Cherry, cola, bubble gum
I just can’t get enough
Wrap it up, I’ll take some
Fill my pocket, yum yum yum
I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop
Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop (mmm)
(Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop)
(Mmm)