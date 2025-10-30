Song: Dada Kishan Ki Jai
Movie: 120 Bahadur
Singer: Sukhwinder Singh
Music Composed & Produced by: Salim Sulaiman
Lyrics: Javed Akhtar
Music Co-Produced by: Raj Pandit
Check out Dada Kishan Ki Jai Song Lyrics from 120 Bahadur starring Farhan Akhtar
Jo Bhi Sunega Unki Kahani
Hoga Wahi Mureed
Apni Dharti Par Deewane
Kaise Hue Shaheed
Jo Dhad Dhad Raaste Mein Patthar Barse Jaave
Dam Dam Dhol Mein Hum Aadha Udhar Jaave
Apna Gaav Na Jhukna Hai Na Jhukna Hai
Parvat Roke To Parvat Roke To Thokar Se Use Hataave
Jo Dhad Dhad Raaste Mein Patthar Barseve
Goliyon Ki Barishon Mein Piche Nahi Hate The
Hum Peeche Nahi Hate The Hum Piche Nahi Hate Ho Ho
Goliyon Ki Barishon Mein Piche Nahi Hate The
Hum Seene Chhalni Ho Gaye The Par Himmat Nahi
Hui Thi Kam Himmat Nahi Hui Thi Kam Himmat
Nahi Hui Thi Kam
Are Marte Marte Hothon Par Tha
Marte Marte Hothon Par Tha
Bharat Mata Bharat Mata
Bharat Mata Bharat Mata
Dada Kishan Ki Jai Bolo
Dada Kishan Ki Jai
Raaste Mein Patthar Barse Jaave
Dham Dham Dhol Pe Hum Aadha Gaave
Apna Kaam Jhukna Hai Na Rukna Hai
Parvat Roke To Parvat Roke To Thokar Se Use Hataave
Dhad Dhad Raaste Mein Patthar Barse Aave
Marte Marte Hothon Par Tha
Bharat Mata Bharat Mata
Bharat Mata Bharat Mata
Dada Kishan Ki Jai Bolo
Dada Kishan Ki Jai