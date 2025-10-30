Neelkamal Singh – Naach Meri Naagin Song Lyrics starring Soundarya Sharma and Paradox

Song Name – Naach Meri Naagin
Music : Tanishk Bagchi
Composer: Neelkamal Singh
Lyrics – Dhiraj Babuaan, Paradox
Singer : Neelkamal Singh, Paradox, Simar Kaur
Additional Music Arrangement – Ankush
Music Label: T-Series
Check out Naach Meri Naagin Song Lyrics by Neelkamal Singh starring Soundarya Sharma and Paradox
Tu Hai Baby Bade Seher Ki
White Body Patli Kamar Ki
Are Tu Hai Baby Bade Seher Ki
White Body Patli Kamar Ki
Jheel Si Pyari Aankhein Teri
Roop Ki Rani Ban Ja Meri
Are Bas Ki Main to Baat Nahi
Tu Raat Mein Tara Gin
Gin Gin Gin Gin Gin
Tere Seen Pe Bin Baja Dunga
Tu Naach Meri Naagin
Tere Seen Pe Bin Baja Dunga
Tu Naach Meri Naagin
Lele Aake Body Ko Tu Chhune De Haan Seen
Suno Yaar Mujhe Pyaar Karo Raat Ho Ya Din
Ban Jaun Tera Water Tu Meri Dolphin
Tere Seen Pe Bin Baja Dunga
Tu Naach Meri Naagin
Yo Yo Haan
Ye Teri Lachak Ekdum Jabar
Naach Le Khol Ke Dono Fun
Na Tu Sarak Mujhse Lapat
Baby Let Us Have a Fun
Mera Mastak Gaya Hai Bhatak
Meri Buddhi Ho Gayi Bandh
Tere Kathak Aur Teri Kamar
Ne Kar Dala Sab Kuchh Bhasam
Maa Kasam Ye Tera Badan
Mera Vichar Se Pare Hai
Tere Fande Aur Ye Kafan
Ek Saman Se Lage Hai
Mera Fun Day Mera Tashan
Sab Bekar Se Pade Hai
When Will You Give Me Jakham
Hum Kataar Mein Khade Hai
Tere Jaise Kitne Pade Hai
Pyaar Mein Mere Jalke Mare Hai
Jaldi Maine Kar Di Saari
Line Lagake Majhnu Khade Hai
Tu Kahe to Lb Gucci Sab Le Aaunga
Tera King Banke Ring Pehnaunga
Aake Baith Ja Tu Dil Wali Seat Pe
Honeymoon Jake Moon Pe Manaunga
Paas Na Mere Aana Chalti Phirti Hoon Cocaine
Tere Seen Pe Bin Baja Dunga
Tu Naach Meri Naagin
Tere Seen Pe Bin Baja Dunga
Tu Naach Meri Naagin
Ban Jaun Tera Water Tu Meri Dolphin