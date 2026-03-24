Song: Tu Hi Disda
Movie: Bhooth Bangla
Music: Pritam
Singers: Arijit Singh & Nikhita Gandhi
Lyrics: Kumaar
Check out Bhooth Bangla – Tu Hi Disda Song Lyrics starring Akshay Kumar and Wamiqa Gabbi
Meri baatein hain tere zikr se shuru
Itna zaroori hai tu, hai sukoon dil ka
Ik shikayat hai, chaaho jise dil se
Saaton janam ke liye kyu nahi milta
Hai meri kya khata, seene mein jo
Dil ki jagah hai, tu vasda
Aaun na kyon nazar khud ko kabhi
Sheesha koi je main takda
Tu hi disda, yaara
Nazaron mein tu disda
Tu hi disda, yaara
Sitaron mein tu disda
Zindagi ke do hain lamhe, ek main hoon, ek tu
Chal rahi hai saans jab tak yun hi baithe rubaroo
Keh na paaya baat main jo keh rahi hai ye nazar
Hoga shayad woh Khuda bhi tere jaisa hu-ba-hu
Thoda ya zyada, jitna bhi hai ye safar
Ek jaisa saari umar reh nahi sakta
O yaara, ishq ye jaadu sa hai
Bazaaron mein ye nahi bikta
Hai laakhon mein bhi tu aaya nazar
Hazaaron mein bhi tu ik tha
Tu hi disda
Yaara Nazaron mein tu dissda
Sitaron mein tu disda